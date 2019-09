Obľúbený markizák je dvojnásobným otcom: Narodenie tajil pol roka... Takéto vybrali meno!

BRATISLAVA - Už nejaký ten piatok majú diváci možnosť vídať herca Petra Brajerčíka (32) v obľúbenom seriáli Horná Dolná, kde stvárňuje Lacka zamilovaného do krčmárky. V skutočnom živote je šťastne ženatý s herečkou Ivanou Kuxovou (38). Kým donedávna sa vedelo len o jednom synčekovi Félixovi, rodák z Krompách prvýkrát prehovoril o svojom druhom potomkovi!

Peter Brajerčík so svojou manželkou Ivanou Kuxovou vychovávajú spolu synčeka Félixa. Ten sa dvojici narodil ešte v marci 2016, a tak tento rok oslávil už svoje tretie narodeniny. V novembri 2018 potvrdila tmavovláska radostnú správu o druhom tehotenstve, keďže v tom čase už na nej bolo vidno rastúce bruško. Okolo pôrodu Félixovho súrodenca však bolo ticho.

Hrdého otecka sme stretli ešte počas premiéry filmu Kto je ďalší? o šikanovaní, kde si aj sám zahral. Stvárnil moderátora, ktorý spovedal raperku Aless z jej príbehu. Preto nás zaujímalo, ako sa on stavia k tomuto problému, o ktorom sa veľa dozvedel aj vďaka účinkovaniu vo filme. Už tam nám potvrdil, že je dvojnásobným otcom a vôbec prvýkrát hovoril o dvoch deťoch.

„Nech to je vnímané akokoľvek, tento problém je vážny, veľký a treba o ňom hovoriť. Ja som si to naozaj neuvedomoval a možno mám šťastie, že mám ešte malé deti, že budem mať čas ich k tomu viesť systematickejšie a od skoršieho veku, resp. ich čím neskôr dostať do kontaktu s internetom,” vyjadril sa pre topky.sk Peťo.

Manželia Ivana a Peter patria k známym tváram, ktoré si svoje súkromie strážia. Keďže však herec prirodzene hovoril už deťoch a nielen synčekovi, priamo sme sa ho opýtali na druhú ratolesť. Narodenie drobčeka sa im podarilo tajiť takmer pol roka, no pre Topky prezradil, že má synčeka. „Volá sa Emil a má 5 mesiacov,“ prezradil nám Peter na premiére ešte v auguste. Chlapčiatko tak teraz oslávi svoj prvý polrok na svete.

Peťo Brajerčík a Ivana Kuxová sa už pol roka tešia z dvoch synčekov. Zdroj: Instagram P.B.