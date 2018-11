Krásna markizáčka to konečne priznala: Budem mať bábätko!

Kráska z Markízy bude mamou

BRATISLAVA - A je to vonku! Dlho sa o tom špekulovalo, teraz to konečne priznala. Katka Jakeš Štumpfová (32) je verejnosti známa najmä vďaka niekoľkoročnému účinkovaniu v populárnej šou Let's dance. Už nejakú tú dobu sa šuškalo, že sexi blondínka prežíva najšťastnejšie obdobie života a prvýkrát sa stane mamičkou. A teraz to konečne priznala!