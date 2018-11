Sexi modelka v spoločnosti naOSTRO: Vyletel vtáčik a... Ups, vidno úplne všetko!

BRATISLAVA - Aktuálny týždeň je venovaný móde! Od jeho začiatku sa totiž každý deň konala módna prehliadka niektorého zo slovenských módnych návrhárov. V stredu si fashion šou usporiadal Fero Mikloško (43). Pozvanie do spoločnosti od neho prijala aj modelka Klementina Tomrecaj. Na sebe mala pomerne decentný outfit. No stačilo ju osvietiť bleskom fotoaparátu a... Bolo jej vidno úplne všetko!

Klementina Tomrecaj si to na stredajšiu módnu šou Fera Mikloška namierila v kostýme v tmavých farbách. A tak, ako sa na mladú dámu patrí - krátku sukňu vyvážila decentným rolákom, ktorý by jej vnady mal ustrážiť pred zrakmi zvedavcov. Ale nakoniec to bolo celkom inak!

Tmavovláska totiž nie je žiadne neviniatko. Pod čierny rolák z tenkej látky si totiž nedala podprsenku. A hoci na prvý pohľad tento pikantný detail nebolo vidieť, stačilo, aby zapózovala pred fotoaparátmi a odrazu sa tmavá látka stala priesvitnou. A zábery dokazujú, že modelka prišla do spoločnosti bez bielizne.

Stačilo, aby Klementinu Tomrecaj osvietil blesk fotoaparátu a jej top sa stal priehľadným. Zdroj: Profimedia

Viac záberov z módnej šou Fera Mikloška nájdete v našej FOTOgalérii. Kliknite SEM»