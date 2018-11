Módne (s)hity s Mariánom Hornyákom: Eva Černá ako z Perinbaby 2, známa blondínka ako babička... Luciiid, fotíme sa!

Ivana Kičikoleva, modelka

Ivana siahla po veľmi ženských a trendy šatách, ktoré dodávajú sexi punc. Ten však zatĺkla do zeme nie veľmi šťastne zvolenými čižmami. Tie sú málo masívne, aby boli v kontraste a príliš casual k týmto šatám, ak by chcela vytvoriť „čistý štýl“. Vizáž strháva pozornosť, takže čižmy snáď nikto okrem mňa neriešil.

Zdroj: Mako Hindy

Lucia Lucid Sládečková, mejkap artistka

Luciiiid, fotíme sa! Nestojíme ako babička, ktorá čaká, kto jej pomôže s nákupom! Outfit skvelý. Možno by som brošňu dal na iné miesto, kde by sa nebila s retiazkou a celok by symetrizovala. A vizáž... perfektná, ako inak :)

Zdroj: Mako Hindy

Jana Pištejová, módna návrhárka

Príjemná kombinácia. Páči sa mi, že výrazná sukňa dostala priestor a je doplnená striedmejšími kúskami. Krásne nadčasové čižmy pekne ťahajú linku nôh. A rovnako vkusný účes a vizáž pekne vyvažujú celok.

Zdroj: Mako Hindy

Veronika Vágner Husárová, Miss Slovensko 2007

Parádna postavička, pekne skombinované kúsky. Vydarený outfit a príjemne skomponované trendy kúsky s nadčasovou klasikou. Celková vizáž a pocit z tohto looku môže byť pokojne inšpiráciou pre vás dámy.

Zdroj: Mako Hindy

Adriana Špronglová, moderátorka

Jooj, dobré šaty, ktorým veľa nechýbalo a mohlo to byť celé sexi, ženské a štýlové. A čo sa stalo? Zlaté lodičky?! Áno, sú dobrým žolíkom (tých je však viac a už len klasika v podobe čiernych by bola šťastnejšia), ale tu vyzerajú ako dosť veľká a nudná z núdze cnosť. K tomu ich Adriana „podporila“ masívnymi hodinkami, ktoré by som tu tiež radšej nevidel. Zmeniť doplnky a topánky a bude to wau!

Zdroj: Mako Hindy

Eva Černá, bývalá markizáčka

Zachytil som informáciu, že sa točí Perinbaba 2, ale nejako ma minula informácia, že si v nej zahrá aj Eva Černá. Som aj kostýmovým výtvarníkom, no prácu „tohto kolegu“ by som radšej nehodnotil. Za mňa dosť nepodarená kreácia. Mohlo to byť celkom trefné Boho, ale nevydalo. Najviac ma tam rušia tie topánky. Tak veľa šťastia v Perinbabe, už sa všetci (ako vidíme) veľmi tešíme.

Zdroj: Mako Hindy

Natália Selveková, majiteľka kliniky krásy

Čierna je elegantná a páči sa mi aj rozšírený strih nohavíc, z ktorého vykúkajú chic špičky lodičiek. Veľmi pekne zvolená retiazka s príveskom do tohto outfitu. Čo mi už tak nesedí, je tá kabelka. Pekná a možno nie úplne od veci, ale viem si predstaviť niečo oveľa vhodnejšie a trochu sofistikovanejšie vykontrastované. Nevadí, aj tak sa pozeráme inam.