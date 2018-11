Jasmina Alagič týždeň po zásnubách s Rytmusom: Vyznanie lásky, z ktorého sa vám podlomia kolená!

Pred týždňom sa raper Rytmus odhodlal k odvážnemu kroku a to len po pol roku vzťahu s úspešnou moderátorkou Fashion TV. Pokľakol pred svoju vyvolenú a v jej rodnej Bosne a Hercegovine ju požiadal o ruku s tým, že našiel ženu svojho života. Na zásadnú otázku odpovedala Jasmina, ako inak, áno.

Pred týždňom sa Jasmina a Patrik zasnúbili. Zdroj: Instagram P.V.

Týždeň po tom, čo prisľúbila raperovi, že sa za neho vydá, napísala aj brunetka vyznanie pre svoju lásku. Hoci sa názory na ich vzťah rôznia, každú romantickú dušu chytia jej slová plné radosti a šťastia za srdce.

K spoločnej fotke pridala veľavravný text. „Dnes je to týždeň, čo som odpovedala na tú najkrajšiu otázku. V sekunde, bez váhania, najprirodzenejšie, ako to len tí, ktorí sa v živote nájdu, majú. S obrovskou láskou a hrdosťou na takého muža, akým si Ty, ti v náš veľký deň sľúbim byť Tvojou ženou do konca života,” vyznala sa Jasmina.

Nezabudla poďakovať tomu najvyššiemu za jeho štedrosť a láskavosť, vďaka ktorej sa moderátorka a raper našli a zistili, že sú pre seba stvorení. Ako sama tvrdí, nikdy mu za to neprestane byť vďačná.

Svojim fanúšikom odkazuje aj to, že žiaden deň nie je rovnaký ako ten ďalší a každý okamih má svoje čaro práve v danej chvíli. „Dnes si tým okamihom Ty a ja si nás budem užívať, dokým budem vládať. Jediné, čo je naozaj dôležité, je nájsť v živote to, toho, tú... Čo ťa robí skutočne šťastným človekom. Nič iné nie je dôležité. Iba Tvoje šťastie, pretože iba vtedy ho môžeš šíriť ďalej. Milujem Ťa, Rytmus,” opísala svoje pocity hviezda šou Tvoja tvár znie povedome.

Romantické vyznanie chytí za srdce každého romantika. Zdroj: Instagram J.A. ​