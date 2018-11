Jasmina Alagič po priznaní choroby: Odmietla vraj jarný projekt Markízy... Nechcela prijať už ani Tvár!

Keď sme sa snažili zistiť, či ju údajná STOP-ka od Markízy nemrzí, odpoveď nás prekvapila. Náš zdroj nám prezradil, že Jasmina si vraj chce oddýchnuť a to, že sa v televízii neobjaví, jej vraj len vyhovuje. „Ona nechcela pôvodne prijať ani Tvoju tvár, mala toho po SuperStar dosť,” dozvedeli sme sa od nášho zdroja, podľa ktorého moderátorku k prijatiu ponuky namotivovala jej manažérka Gabika Drobová. To koniec koncov nedávno priznala aj samotná Jasmina.

Dokonca sme sa dozvedeli, že od Markízy mala dostať ponuku aj do jedného z veľkých jarných projektov, no rozhodla sa ju odmietnuť. Chcela si vraj od kamier a reflektorov oddýchnuť. Toto jej rozhodnutie zrejme súvisí s chorobou, ktorú v týchto dňoch verejne priznala. Trpí tetániou, ktorá jej počas Tváre dala poriadne zabrať - kolaps totiž môže vyvolať akákoľvek, aj menšia stresová situácia.

Jasmina Alagič po romantických zásnubách: Verejné priznanie... Bojuje so zákernou chorobou!

Navyše po tom, čo sa na verejnosť dostala správa o jej stopke v Záhorskej Bystrici, Alagič mala okamžite dostať ponuku z inej televízie. „Jasmine hneď po zverejnení tejto správy volali z konkurencie, že pokiaľ je to naozaj tak, radi by s ňou spolupracovali oni,” povedal náš zdroj. My sme sa teda rozhodli osloviť Markízu s tým, aký projekt moderátorke ponúkali, televízia sa ale nevyjadrila.

Jasmina Alagič mala dostať ponuku od konkurenčnej televízie. Zdroj: Peter Kubalak

Neskôr sme sa však od ďalšieho zdroja z televízie dozvedeli, že Markíza s ňou údajne v jarnej sezóne vôbec nepočítala. „To nemôže byť pravda. Už po SuperStar veľmi premýšľali nad jej ďalším obsadením, keďže úplne spokojní neboli. Ďalšiu moderovačku by jej určite nezverili, to by sa všetci veľmi čudovali,” povedal nám človek z televízneho prostredia. Ako to teda v skutočnosti je, či Jasmina naozaj v Markíze skončila alebo sa napokon objaví v konkurencii, sa teda zrejme dozvieme až časom…