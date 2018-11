Drahá nehoda Jasminy Alagič: Rytmusovi rozbila luxusné Bentley... Škoda takmer 6000 eur!

BRATISLAVA - Chlapi a autá - to je kategória sama o sebe. Väčšina mužov svojho tátoša len veľmi nerada zveruje do rúk svojim polovičkám. Patrik Rytmus Vrbovský (41) k nim však nepatrí a snúbenici Jasmine Alagič (29) svoje luxusné Bentley zveril do rúk pomerne rýchlo. No teraz to zrejme oľutoval. Kráska totiž priznala, že hriešne drahé vozidlo sa jej nešťastným spôsobom podarilo rozbiť... A ešte to hodila na rapera!

Jasmina Alagič v týchto dňoch prijala pozvanie do internetovej relácie moderátora Mateja Sajfu Cifru s názvom Lvl Lama. Prezradila tam, ako prebiehali romantické zásnuby v bosnianskej Tuzle, že jej partner Patrik Rytmus Vrbovský rozpráva viac ako ona... A verejne sa priznala aj k nepríjemnému incidentu, ktorý jej polovičku určite nepotešil - rozbila mu totiž jeho drahé Bentley.

Podarilo sa jej rozflákať celý nárazník. „Ja som išla dopredu, lebo to je tá predná náprava a on ju má hrozne nízko, lebo proste nasilu frajerina a ako pred potravinami, vieš, ako zaparkuješ?“ obhajovala sa pred kamerami moderátorka. Tá navyše nehodu svojmu partnerovi zatajila. „Ja som mu to vlastne nepovedala,“ netajila Alagič. No a keď na to Patrik prišiel, brunetka všetku vinu hodila naňho.

„Ale vieš, čo je najlepšia obrana - útok. Čiže on keď to ráno videl a poslal mi fotku, že láska, čo si robila? Tak ja, že: Čo som asi robila? Parkovala som s tým tvojím nemožným autom a ja už fakt som z toho tak strašne vystresovaná, že ja si proste musím ísť ľahnúť a chvíľu ma nechaj tak!“ opísala situáciu so smiechom moderátorka.

Rytmus vlastní luxusné Bentley Continental GT, ktorého cena sa pohybuje od 180 tisíc eur. Zaujímalo nás preto, koľko stojí oprava škody, ktorú Jasmina nechtiac spôsobila. „Orientačná cena za výmenu a lakovanie predného nárazníka je cca 5800 eur,“ dozvedeli sme sa v autorizovanom servise značky Bentley. Pre Rytmusa by však takáto suma nemala byť žiaden problém.