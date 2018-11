Rytmus po STOPke od Markízy stiahol chvost: Radikálny krok... Kvôli trestnému oznámeniu?!

Po hanlivých komentároch na moderátorov sa televízia vyjadrila, že je pripravená celú vec riešiť prostredníctvom právnikov. A to ani zďaleka nie je všetko. Do úzadia mali odsunúť aj jeho partnerku Jasminu s tým, že istý čas dokonca nebude ani promovaná. Hoci sa Rytmus z celej veci na svojom Instagrame vysmieval a tváril sa, že mu to je jedno, zdá sa, že napokon predsa len stiahol chvost.

Takto si prednedávnom Rytmus vystrelil z moderátorov Telerána. Zdroj: Instagram PV

Raper sa nehanbil použiť vulgarizmy. Zdroj: Instagram PV

Fotografie s vulgárnymi komentármi totiž z jeho profilu pred pár dňami zmizli. Na svetlo sveta sa dokonca nedostali ani žiadne „veľkohubé“ vyjadrenia a celý príspevok sa vytratil v absolútnej tichosti. Je teda celkom možné, že sa raper vyľakal a vyjadrenie televízie ním naozaj zamávalo a možno mu takúto stratégiu poradili jeho právnici.

Nech je to, ako chce, jedno je isté - nabudúce by si mal Patrik oveľa lepšie premyslieť spôsob, ako zapôsobiť na svojich fanúšikov. Jeho spontánnosť a zmysel pre humor by totiž Jasminu mohli pripraviť o množstvo lukratívnych flekov...