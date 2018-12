Manželke slovenského speváka rupli nervy: Ostrý útok na Rytmusa... Nehanbíš sa, ty sopliak?

Blondínku vytočil text skladby, ktorá vznikla v spolupráci s jeho ďalšími kolegami. „Toto není bežná hudba pre dementov obmedzených, aby diktovali, ako hrať by nám to malo. Ne, že by ma to nejako sralo, ale konečne pochopte, že nefrázujem jak je*lý Drapák Palo,“ zaznieva v Rytmusovej časti a nasleduje extrémna znôška ďalších vulgarizmov.

Skladba nenechala chladnou Drapákovu manželku, ktorá na sociálnej sieti Rytmusovi poriadne naložila. Okrem toho, že ho označila za nechutného, sopliaka, paškvila či hulváta s "neohrabanou hubou“, odkaz venovala aj jeho partnerke Jasmine, ktorej sa podľa nej Patrik snaží zničiť kariéru a odporučila jej, aby sa Rytmusa čím skôr zbavila. Raper totiž podľa nej nikdy nemôže urobiť šťastnou žiadnu normálnu ženu.

Na záver si Janette podala aj ďalších hudobníkov, ktorí na tomto „diele“ spolupracovali. A servítku pred ústa si veru nedávala. „Nejaký prefetovaný Čistý ... ani neviem, čo presne... mi za to nestojí... a ty, Ego, radšej rob letné hiťasy, lebo to ti ide a týmito featuringami sa iba strápňuješ a je mi ťa ľúto... trapko,“ dodala na záver Drapákova manželka, ktorej príspevok na Facebooku podporili stovky ľudí.