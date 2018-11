Obľúbenému markizákovi krachuje manželstvo: Jeho žena podala žiadosť o rozvod!

Informáciu prvý priniesol týždenník Plus 7 dní, ktorému ju potvrdil aj samotný herec. „Áno, je to tak, dobre ste počuli. Manželka podala žiadosť o rozvod. Toto obdobie nie je najľahšie,“ priznal Šoko, ktorý má zo 17-ročného vzťahu s Klaudiou aj dve deti – Jakuba a Adelku.

Kým v pracovnej sfére sa mu darí, v súkromí to také ružové nemá. Šokova manželka podala žiadosť o rozvod. Zdroj: foto: tv markíza

Tabaček však zároveň vyjadril nádej na záchranu rozvráteného vzťahu. „Momentálne sme vo fáze, keď to riešime. Snáď to nebude také horúce, to je jedna vec. Druhá vec je, že sme v oveľa lepšej fáze ako prednedávnom. Darí sa nám to dať dokopy. Posúva sa to niekam a ten rozvod nebude asi finálny,“ dodal na záver Juraj.