TOTO je zaručený recept na dlhé manželstvo: Má ho herec Matej Landl!

„Keďže manželka robí v zdravotníctve a ja som herec, často máme dni, keď sa doma míňame. Manželka mi píše len odkazy, lebo odchádza už o šiestej ráno z domu do ordinácie a ja potom idem trebárs na filmovačku, na ktorej som tri dni a stretneme sa až potom. Raz mi takto povedala, že ‘Ty počuj, ja som ťa vlastne už osem dní nevidela!‘ Takže verím, že nám naše manželstvo dlho vydrží,“ zasmial sa Landl v rozhovore.

Spoločné chvíle si však potom o to starostlivejšie plánujú. „Už v tejto chvíli máme napríklad s kamarátmi dohodnutý termín letnej dovolenky. Pôjdeme všetci spolu na loď. V posledných rokoch sme sa zaľúbili do plachetníc, tak sa na to už veľmi tešíme,“ prezradil známy herec.

Oddych bude sympatický Bratislavčan skutočne potrebovať. Vyzerá to totiž, že ho v práci čaká celkom nápor. „V Divadle Astorka, ktorého som stálym členom, budem síce skúšať až v septembri, no na Markíze pokračuje Horná Dolná, podpísali sme kontrakt na celý tento rok, malo by sa vraj natočiť 24 ďalších dielov, sú tam najatí noví scenáristi a storylinisti a permanentne robím aj dabing, takže bude toho dosť. A okrem toho mám ponuky do dvoch filmov. Viktor Csudai, s ktorým sme pred štyrmi rokmi nakrútili film Vojtech, teraz pripravuje jednu novinku, v ktorej by som mal hrať, už má hotový scenár a rysuje sa mi ešte rola v jednej bláznivej komédii, ktorej autorom je zas Sáva Popovič,“ vymenoval Landl.