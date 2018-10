Šokujúce priznania na Farme: Prsia za sex s Kollárom a... Šmahel chodí do spermobanky!

BRATISLAVA - Markizácka Farma X je dejiskom mnohých intímnych priznaní. Súťažiaci občas zrejme zabúdajú, že sú pod drobnohľadom kamier a v rámci spoločných rozhovorov často prezradia niečo, čo by si za normálnych okolností nedovolili povedať verejne. To, čo si vyzradili najnovšie, však ťažko nájde obdobu....

Všetko začalo, keď Lívia Chvostíková popri práci vyhlásila, že by chcela dieťa. „Ale bez muža. To sa nedá? Pôjdem do spermobanky...“ zamýšľala sa. To však netušila, ako ju prekvapí odpoveď Martina Šmahela. „Tam chodím často. Vyber si moje,“ navrhol jej tónom, v ktorom nezaznel ani náznak vtipu a zrejme nikto nemal poňatia, či to, čo povedal, myslí skutočne vážne.

Martin Šmahel sa vyjadril, že zvykne chodiť do spermobanky. Zdroj: TV MARKÍZA

Renáta následne mladej Farmárke odporučila, aby sa zoznámila s Borisom Kollárom. Ako však vyšlo najavo, Lívia multiotecka pozná. A nielen z médií. „Ale ho*no. Ten dal spraviť cecky mojej kamoške zo Žiliny,“ šokovala svojím vyjadrením. „Dievča si vy*ebalo cecky,“ pokračovala ďalej, na čo farmári nenachádzali slov.

Lívia Chvostíková vyhlásila, že jej kamarátka mala pomer s Borisom Kollárom. Na oplátku vraj dostala nové prsia. Zdroj: TV MARKÍZA

Nuž, vyzerá to tak, že blondínka si dieťa bude musieť zaopatriť nejako inak. Pokiaľ neprijme Šmahelov návrh, oporu zrejme nenájde ani u svojho farmárskeho frajera Miša. Ten ju po tom, ako vyjadrila túžbu po dieťati, okamžite odbil. „Máš psychiatriu? To o čom rozprávaš,“ krútil hlavou, z čoho je zrejmé, že on sa na otcovstvo ešte necíti.