Z Farmy rovno na kliniku krásy: Zaľúbená Lívia sa nechala vylepšiť... Aha, ako teraz vyzerá!

BRATISLAVA - Lívia Chvostíková (21) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka účinkovaniu v najnovšej sérii markizáckej reality šou Farma. Tam na seba upozornila najmä blízkym vzťahom k Michalovi Gajdošechovi (28). Vypadla pred dvomi týždňami a po návrate do reality si to hneď namierila na kliniku krásy, kde sa nechala skrášliť. Aha, ako teraz vyzerá!

Lívia Chvostíková bola jednou zo štvorice nových súťažiacich, ktorí dorazili na Farmu, keď už bola pekne rozbehnutá. A hneď sa tam zahľadela do jedného zo spolubojovníkov - všetok čas trávila v spoločnosti bývalého Muža roka Michala Gajdošecha. Dvojica sa od seba nevedela pohnúť, no pred dvomi týždňami ich rozdelil duel, v ktorom Lili prehrala.

Po návrate do reality si to plavovláska hneď namierila na kliniku krásy, kde podstúpila skrášľujúci zákrok. Nechala si odstrániť znamienka. „Mala som to v pláne už dlhšie. Mamina ma do toho tlačila, ale až teraz, keď som to videla v TV, povedala som si, že to naozaj nie je pekné,“ povedala pre web markiza.sk Chvostíková. Aha, ako teraz vyzerá!

Lívia Chvostíková si nechala odstrániť výrazné znamienko z tváre Zdroj: archív L.Ch.

Lívia Chvostíková po návrate z Farmy podstúpila skrášľujúci zákrok Zdroj: archív L.Ch.