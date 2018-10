Dohra po sexe na Farme: Podviedla frajera a on ju zato... Fuu, TOTO si zaslúžila?

BRATISLAVA - Na Farme to občas vyzerá ako v prvotriednom zajačinci. Súťažiaci sa pária jeden cez druhého a volaniu divočiny neodolali ani Tatiana Brunayová (31) a Peter Harezník (38). Dvojica si to pred pár dňami rozdala rovno pri spiacej Michaele Štefánikovej (33), ktorá len pár dní predtým zbavila panictva Dominika Porubského (20). No a aby toho nebolo málo...

Potom sa medzi farmármi vo veľkom začalo šuškať, že chuť na mladé mäsko dostala aj Brunayová. Brunetka s prezývkou Xena mu počas jedného večera v rámci hry „pravda alebo odvaha“ bez ostychov strčila jazyk do úst a neskôr sa v televízii objavili zábery z klebetenia ostatných súťažiacich. Tí medzi sebou bez servítky hovorili o tom, že dvojica počas jednej noci dokonca mala mať sex.

To sa však, na rozdiel od aférky s Petrom, v televízii neobjavilo. Vyzeralo to tak, že kučeravá brunetka si svojím správaním poriadne zavarila. Doma ju totiž čaká dieťa a partner. A od nášho zdroja sme sa dozvedeli, že ten románik svojej divožienky príliš dobre nezvládal. My sme sa teda s Pavlom spojili a zaujímalo nás, či je s vyčíňaním svojej milovanej stotožnený.

Tatiana Brunayová a Peter Harezník si to rozdali rovno vedľa spiacej Mišky. Zdroj: TV MARKÍZA

Ochutnať Tánine ústa mal možnosť aj Dominik Porubský. Na bozkávačku sa to zvrhlo pri večernej hre. Zdroj: TV MARKÍZA

Na naše prekvapenie však mal dobrú náladu a redaktorke bol viac než ochotný odpovedať s jednou podmienkou. „Čo zato?“ pýtal sa a dodal, že: „Každý špás niečo stojí.“ Túto ponuku sme, pochopiteľne, neakceptovali, no o niekoľko dní vyšlo najavo, prečo asi chcel na svojej partnerke vyryžovať.

Tatiana Brunayová s partnerom Pavlom sa zasnúbilil aj napriek nevere. Zdroj: Facebook P.M.

Pavol novinku oznámil na sociálnej sieti. Zdroj: Facebook P.M.

Dvojica sa totiž zasnúbila a Pavol sa novinkou pochválil aj na sociálnej sieti. Vyzerá to teda tak, že pár sa rozhodol z chvíľkovej „slávy“ nenásytnej divožienky vyžmýkať maximum. No dopočuli sme sa i to, že Brunayovej snúbenec sa mal údajne nechať presvedčiť o tom, že šantenie pod perinou bol iba scenár...