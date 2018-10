Šmahel stráca rešpekt: Najprv ponižovanie Maigu a teraz... Totálne ho odfajčil!

Najprv ponižovanie Maigu a teraz... totálne ho odfajčil!

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Čo sa to s ním porobilo? Už niekoľko dní farmári na statku prepierajú meno Martina Šmahela (36), ktorý podľa nich začal ukazovať pravú tvár. Aktuálne celá situácia začala vrcholiť. Tréner sa totiž pustil do Ibiho Maigu (55) a vyzerá to na naozaj nepríjemnú dohru...