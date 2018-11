LOVEstory na markizáckej Farme: Súťažiaci to povedal na plné ústa... Ľúbim ťa!

Po poslednom dueli, po ktorom farmu definitívne opustila Michaela Štefániková, na Farme večer opäť nebola núdza o alkohol. A ten zvyšným súťažiacim poriadne rozviazal jazyk. Asi najviac sa rozrozprával Peter Harezník (38). Najskôr sa rozhodol vydiskutovať si nedávne konflikty s Dominikom Porubským (20). Po dlhej debate napokon prišlo vysvetlenie, slzy aj objatia oboch súťažiacich. Tí si tak vzájomne odpustili a celú vec definitívne hodili za hlavu.

Zdroj: TV MARKÍZA

Peťo však, zdá sa, predsa len mal na srdci ešte jednu záležitosť. To, že majú s Táňou na Farme skutočne blízky vzťah, už nie je žiadnym tajomstvom. Na otázky o ňom Táňa vždy s úsmevom odpovedala, že ich "kamarátstvo" je súčasť hry a taktiky. No pri tom, ako Táňa pomáhala podguráženému spoluhráčovi do postele, dostalo sa jej vyznania, aké pravdepodobne nečakala. „Aj tak ťa ľúbim," vyšlo z ničoho nič z Petra. Farmárka zostala na pár sekúnd v pomykove, kým stihla zareagovať. „Zajtra sa o tom porozprávame," navrhla napokon.

A veru, na druhý deň sa opäť k téme vrátili. Farmárka priznala, že je vyznaním zaskočená a považovala ho sprvu za vtip. Zaujímavé bolo aj jej vysvetlenie. „Začal si hneď s tým najsilnejším, tak potom som zostala bez slov a bez reakcie. Čo sa mi v živote často nestáva, že toto počúvam, respektíve vôbec, najlepšie povedané nikdy ešte," priznala sa napokon.

Zdroj: TV MARKÍZA ​

Keďže sme už pred časom informovali, že Tánin skutočný priateľ požiadal mladú farmárku krátko po jej príchode zo šou o ruku, dúfame, že sa vytúžených slov pri tejto príležitosti dočkala.