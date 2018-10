Ďalší párik na markizáckej FARME: Je tam len týždeň a už klofla najväčšieho fešáka!

SEKULE - Situácia na markizáckej Farme sa mení každým dňom. Kolapsy, údajné tehotenstvo, sex aj požiar - to všetko už v jubilejnom programe bolo. Tentokrát sa vytvára nový párik, a to doslova raketovou rýchlosťou. Čerství "zaľúbenci" sa dokonca stretli už aj pred účinkovaním v šou!

Nie je to tak dávno, čo prasklo, že vypadnutý Filip Hakl tvorí pár s exfarmárkou Lenkou Horníkovou, a už sa vytvára ďalšia farmárska dvojka. Aj teraz je jednou z aktérok príchodzia banditka, a to aktuálna farmárka týždňa Lívia Chvostíková. Plavovláske sa podarilo chytiť na háčik najväčšieho fešáka, Michala Gajdošecha.

Lívia je na Farme len krátko, už sa jej podarilo klofnúť Michala. Zdroj: TV MARKÍZA

Iskra mala medzi nimi prebehnúť len krátko po farmárkinom príchode na statok. Podľa slov tmavovlasého krásavca sympatie k nej prechovával od začiatku. „Ja a Lívia? Sám neviem, čo sa to tu teraz deje. Od začiatku sa mi páčila. Nevedel som vôbec, či sa páčim ja jej. Možno tam niečo preblesklo. Spoznávame sa," vyjadril sa k ich začínajúcemu vzťahu.

Michal dostáva do kolien mnohé ženy. Jeho šarmu podľahla aj Lívia. Zdroj: TV MARKÍZA

Po večeroch sa spolu rozprávajú, kúpu sa v jazere, túlia sa k sebe a iskričky len tak poletujú. „Je to taká moja podpora. Je to človek, o ktorého sa môžem oprieť a keď je nejaký problém, môžem mu veriť. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Čas ukáže všetko," vyznala sa z pocitov farmárka týždňa.

Dvojica má k sebe neskutočne blízko. Zdroj: TV MARKÍZA

Novovzniknutá dvojica si však nie je úplne cudzia. Čerství "holúbkovia" sa mali stretnúť už pred Farmou, a to v Česku na nejakej pražskej párty. Hoci si na to Lívia spomína veľmi jasne, Michal sa absolútne nechytá a ich stretnutie si vôbec nepamätá.

Spoločný čas trávia aj kúpaním sa v jazere. Zdroj: TV MARKÍZA