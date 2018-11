Historicky prvý pár z Farmy to dotiahne pred oltár: Zásnuby na poslednú chvíľu!

Od poslednej klapky štvrtej série reality šou Farma prešli štyri roky. Keď súťažiaci vstúpili na statok, Paco bol slobodný ako vták a Veroniku doma čakal priateľ. Sympatie a láska k Paľovi však boli silnejšie, a tak sa rozhodla pre vzťah s farmárom. Mnohí si mysleli, že s ním zotrváva len kvôli jeho víťazstvu, no opak bol pravdou a ukázalo sa, že je medzi nimi úprimný cit.

Láska medzi nimi vzplanula na Farme 4. Zdroj: TV MARKÍZA

Po skončení Farmy odišli obaja do zahraničia spoznať cudzinu, novú kultúru a v neposlednom rade aj zmeniť svoje životy. Veronika s Pacom sú historicky prvý farmársky pár, ktorému láska vydržala takto dlho a dotiahli to až k zásnubám. Napriek tomu, že zasnúbení boli aj Lula s Dávidom, ich láske dosť rýchlo odzvonilo.

Iných farmárskym párom to nevyšlo, Veronika s Pacom sú výnimkou. Zdroj: Facebook V.P.

Farmárskych vzťahov sa povytváralo viac. Pár tvorili ešte počas šou Adam Kováč s Nikolou Komorovou, neskôr s Luciou Frčkovou, špekulovalo sa o láske Mikiho Ferleťáka a Andrey Járovej. V najnovšej sérii, ktorá práve beží na obrazovkách, vzplanula láska medzi Michalom Gajdošechom a Líviou Chvostíkovou a blízki sú si aj Peter Harezník s Táňou Brunayovou, hoci vytrvalo tvrdia, že nemajú vzťah.

Zatiaľ boli farmárske lásky odsúdené na zánik, napriek tomu sa toho, že by práve vzťah opatrovateľky a supervízora v stavebnej firme nemal vydržať, nebáli. „Nikdy sme sa nepozastavovali nad inými a neriešili iné páry, ktoré vznikli na farme. A ak by sme sa obávali rozpadu, asi by sme do toho nikdy nešli,“ vyjadrila sa Veronika na margo ostatných „zaľúbencov“.

Veronika povedala áno v posledný deň dovolenky na Bali. Zdroj: Facebook V.P.

Láska Veroniky a Paca však drží už štyri a pol roka, pričom sa rozhodli posunúť ju na ďalšiu úroveň. Už majú dokonca aj termín svadby. Farmár pokľakol pred svoju polovičku ešte v januári a požiadal ju o ruku na dovolenke na poslednú chvíľu. „Zásnuby prebehli v posledný deň strávený na Bali. Termín svadby je september 2019, no deň neprezradím. Prípravy sú v plnom prúde, pravdupovediac, väčšina vecí je vybavených a zarezervovaných,“ prezradila Veronika pre portál topky.sk.