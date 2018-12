Veľké čistky tesne pred finále: Tento na Markíze definitívne skončil... Trápne výhovorky, fňukal ako baba!

BRATISLAVA - Reality šou Farma zažíva radikálne zmeny. Do finále zostávajú už len štyri dni a súťažiacich je ešte stále v hre priveľa. A tak sa pravidlá zmenili. Namiesto napínavých duelov, na ktoré boli farmári aj diváci zvyknutí, prichádzajú tvorcovia s novinkou - úlohami, ktoré musia absolvovať všetci súťažiaci a ukázať tak, čo sa počas farmy naučili. Kto to nezvládne, musí z kola von.

Včera tak Evelyn prekvapila súťažiacich hneď s dvomi úlohami. Najskôr sa museli popasovať s výrobou syra. Ten bol akousi vstupenkou do eliminačnej hry. Farmári sa však zomkli a navzájom si s prípravou syra pomohli. To už ale nebolo možné pri druhej disciplíne, ktorá preverila šikovnosť a vynaliezavosť. Farmári museli vyrobiť rohož zo špagátu a rákosia. Rozhodovala rýchlosť a zaskočení zostali dokonca aj Milan Vysokai (35) či Peter Harezník (38), ktorí boli doteraz viac-menej neohrození.

Najpomalší bol nakoniec Michal Gajdošech (28), ktorý tak v šou definitívne skončil. Prehru však nebral ľahko. "Ja som nevedel, že môžeme robiť aj po dvoch, po troch," habkal zaskočený Michal, keď už za súpermi výrazne zaostával. Ani zmena taktiky mu ale nepomohla. Dokončenie úlohy síce ohlásil v tom istom momente ako Peter, no na zemi mu zostali ešte štyri prúty rákosia. Úlohu tak ako jediný nedokončil.

„Tak toto bol od*b trošku, ja som to robil po jednom a nevedel som, že to môžeme robiť aj po tri, po štyri," protestoval Michal. Ostatní farmári však už asi majú jeho večných výhovoriek po krk a pustili sa doňho. „Aj ja som dávala každý (prút) zvlášť," odsekla mu Karin. "Ale veď sme to robili na farme," zapojil sa Dominik. „Aj ja som to robil po jednom," ukončil spor Milan. Sklamaný model nakoniec rezignoval a prehru prijal. Na Farme síce musí ďalej zotrvať, hrať o výhru 75-tisíc už ale nemôže.

Farmári večer dostali ďalšiu, už tretiu úlohu. Každý z nich musí do rána upiecť tri tradičné trdelníky. Kto úlohu splní, postúpi do ďalšej eliminačnej súťaže. Tá podľa všetkého preverí tentokrát kondičku súťažiacich.