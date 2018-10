Hviezda Tvojej tváre so 45 kilami: Prehovorila o anorexii!

Okrem toho, že trénuje na stvárnenie speváckych osobností, hrá v seriáli a spieva, stará sa aj o svojho synčeka Nathaniela. Eva bola vždy chudá, no toto lietanie sa na nej podpísalo natoľko, že mladá mamina vážila len 45 kilogramov. A to bol dôvod, prečo ju mnohí fanúšikovia upodozrievali z toho, že má anorexiu a mala by so sebou niečo urobiť.

V šou Tvoje tváŕ má známy hlas stvárnila legendárnu Evitu. Zdroj: Tv Nova

Takéto slová boli pre Evu veľmi nepríjemné. Burešová sa priam strácala pred očami, no teraz sa jej podarilo opäť pár kíl pribrať a vyzerá zdravšie. „Dostala som sa už na 50 kíl a pomaly to stúpa,“ prezradila hviezda českej Tvojej tváre. Ako je to však v skutočnosti? Naozaj trpela anorexiou, uvedomila si to a začala sa liečiť?

„Nikdy som chorá nebola, iba som chudá. Vždy ma zamrzí, keď ma z toho niekto obviní. Snažím sa motivovať svojich fanúšikov, aby boli zdraví, nechcem aby mi niekto potom písal, že mám anorexiu,“ vysvetlila svoj úbytok hmotnosti a vtedajší vzhľad speváčka pre portál super.cz. „Po pôrode som rýchlo schudla, neustále som sa hýbala, dojčila som. Navyše som mala veľa práce. Tvár som možno zobrala skoro, možno som mala rok počkať. Účty sa ale samé nezaplatia,“ hovorí o tom, čo stojí za jej rapídnym schudnutím.

Evu Burešovú obviňovali fanúšikovia z anorexie. Zdroj: Profimedia