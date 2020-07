Hviezda Tvojej tváre je opäť sama: ROZCHOD... Toto je dôvod!

Sympatická mladá herečka Eva Burešová bola posledný rok šťastne zadaná po boku Matyáša Adamca. Tomu je však koniec. S tanečníkom sa dala dokopy minulý rok na jar. Dokonca to bolo presne rok po tom, čo ju opustil otec jej syna Nathaniela, ktorý čoskoro oslávi tri roky. Nová láska Eve prospievala a dokonca si jej partner skvele rozumel aj s jej drobcom.

Brunetka však priznala, že ich vzťahu je koniec. Herečka zo seriálu Slunečná a mladučký tanečník šli od seba, a to dokonca už pred vyše 4 týždňami. „Rozišli sme sa. Už je to dlhší čas. Nestalo sa nič zlé. Bolo to naše spoločné rozhodnutie a ideme si ďalej svojou cestou,“ vyjadrila sa Burešová pre expres.cz. Napokon vyšla s pravdou von a priznala aj dôvod, prečo viac nie je zadaná. „Nemali sme na seba čas a zhodli sme sa, že to tak bude pre oboch lepšie,“ uviedla pre denník Aha!. Jediným mužom jej život tak opäť ostáva len jej syn.