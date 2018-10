PRAVDA o šialenej bratislavskej kreatúre: Neuveríte!

Pozornosť na nedávnych módnych dňoch si pre seba ukradla Alex Wortex, podľa ktorej módna kreativita evidentne spočíva v nosení nočnej erotickej bielizne na verejnosti. Šokujúce je, že tento pocit ju prepadol vo veľmi skorom veku.

Zdroj: Jan Zemiar

„V 15-tich som bola na výlete v Anglicku a tam ma to tak nejako vyformovalo a prišla som domov v podväzkoch. Takto som chodila normálne po Bratislave. Nebol to ešte takýto hardcore, ale na tú dobu a na ten vek to bolo celkom slušné,” prezradila Matúšovi Krnčokovi v relácii #tbt. Netajila, že kvôli štýlu obliekania mala problém v škole a neraz stála u riaditeľa na koberčeku. „Dokonca ma aj vyhodili,” prezradila.

Keď však následne vyhlásila, že nie je nijaký extrovert, moderátor tomu nemohol uveriť. „Keď som v nejakom novom prostredí, alebo teraz, keď mám robiť rozhovor, tak je to predsa len... Vlastne Alex Wortex mi za tie posledné dva roky dosť pomohla aj veľmi veľa vecí v sebe prekonať. Už som mala aj diskusie pred ľuďmi a teraz rozhovory... A to som v škole nechcela ani referát prečítať pred ľuďmi,” povedala Krnčokovi, čo mnohým zrejme nebude sedieť s jej túžbou po pozornosti.

Zdá sa ale, že Alex to má proste akoby trochu vymenené – to, čo je pre iných už príliš, jej nerobí žiadny problém a naopak. „Vyzliecť sa, ukázať bobra, to je v pohode, ale rozhovor, to je už také trošku trématickejšie,” priznala. A ako dodala, v podstate nosí v sebe dve osobnosti. „Alex je o dosť úchylnejšia ako ja. Nepovedala by som, že je to schizofrénia, ale ja žijem v podstate také dva životy. Alex je úplne najväčší úchyl a ja som reálne dva roky nemala sex,” prezradila Alex, ktorá je vraj v súkromí veľká romantička.

Zdroj: Instagram alexwortex69 ​

Od iných ju odlišuje aj ďalšia vec. Kým mnohí umelci, youtuberi a influenceri na takzvaných hejterov nadávajú, Alexandra im vzdáva hold. „Hejteri ma rozšírili kade-tade. Fanúšikovia sú fajn, oni vyjadria tú podporu, ja si ich veľmi cením, bez toho by to tiež nešlo, lebo to ma napĺňa, ale to PR robia tí hejteri,” vyjadrila sa.