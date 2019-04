Kráľovná príšer opäť na BMD: Zabalená v hermelíne a... Deti z nej majú traumu!

Hnus, vulgárnosť, nechutnosť, chodiaca katastrofa či príšera. To je len málo zo slov, ktoré padli na adresu chlpatej raw vegánky Alex Wortex. Kým v pondelok prišla len v pančuškách a s boa okolo krku, včera sa už aspoň trochu zahalila. Minimálne svoje intímne partie. I keď videli hostia BMD viac, ako by chceli, holohlavé dievča si tentoraz oblieklo aspoň nohavičky a bradavky prekrylo prísavkami so strapcami.

Alex Wortex neostala svojej obscénnej povesti opäť nič dlžná a znechutila tak množstvo hostí na BMD. Zdroj: Jan Zemiar

Sama zo seba má Alex zrejme pocit, že je kráľovná, a preto zvolila kostým rozprávkovej postavy. Kráľovná síce je, no jedine tak príšer, strašidiel a ochechúľ. Cez plecia mala prehodený kráľovský plášť hermelín a nezabudla ani na poriadnu korunu a žezlo. Ako vystrihnutá zo zlej paródie na príbeh pre deti, ktorý nikdy nemal uzrieť svetlo sveta.

Niet divu, že nejedno dieťa z nej má traumu. Aj menšie či väčšie ratolesti totiž boli medzi hosťami BMD a tie pohľad na neoholenú, chlpatú, obscénnu a vulgárnu ženu v kostýme kráľovnej poriadne vydesil. Topky sa rozprávali s jedným z rodičov, ktorý potvrdil, že to, čo videla jeho dcéra, ju poriadne vzalo. „Malá mi povedala, že keď zavrie oči, stále ju pred nimi vidí. Doslova sa toho desí," posťažoval sa otec, pre ktorého je pohoda jeho dieťaťa prvoradá. Toto by sa rozhodne na podobných akciách objavovať nemalo!