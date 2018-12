Plesové šaty zo zimných BMD: Polonahé prsia, odhalené nohavičky a... Uff, tu stačil len maličký kúsok!

Dvanásť dní po Novom roku Ples v opere už tradične odštartuje plesovú sezónu na Slovensku. Keďže je to tu čo nevidieť, vo štvrtok sa v Primaciálnom paláci v Bratislave konali zimné Bratislavské módne dni, v rámci ktorých sa predvádzali plesové šaty. A na svoje si prišli nielen dámy, ale prítomní páni. Rozhodne sa totiž bolo na čo pozerať.

Miss Universe SR 2015 Denisa Vyšňovská napríklad predviedla šaty, pod ktorými nemala žiadnu spodnú bielizeň. Sexi kúsok bol totiž priesvitný nielen vo vrchných partiách, ale aj po bokoch od pása dole. Jediné, čo kráske zakrývalo tie najintímnejšie časti tela, bola bohatá čipka na prsiach a pás fialkovej látky medzi nohami. Stačil však maličký kúsok a mohlo prísť k pikantnému odhaleniu večera.

Miss Universe SR 2015 Denisa Vyšňovská predviedla zmyselný model bez spodnej bielizne. Zdroj: Jan Zemiar

Prítomných pánov určite potešil pohľad aj na túto sexi róbu. Zvodný čipkovaný kúsok zmyselne zahaľoval naozaj len to najpotrebnejšie. Tmavá čipka zahalila bradavky a nariasené volány v páse odlákali pozornosť od čiernych nohavičiek, ktoré modelke spod šiat vykúkali.

Sexi priesvitné šaty predviedla 1. vicemiss SR 2016 Michaela Meňkyová. Zdroj: Jan Zemiar

Aj žena, ktorá by si na ples zvolila tieto šaty, by musela nabrať poriadny kus odvahy. Na obtiahnutý model by totiž nestačila len dokonalá figúra bez jedinej neželanej obliny, ale aj pekné prsia. Róba má totiž obrovský výstrih po pupok.

Zahanbiť sa nenechala ani úradujúca Miss Slovensko 2018 Dominika Grecová. Krásna blondínka mala na sebe fialkové šaty s rafinovane prepracovaným topom. Ten na prvý pohľad pôsobí, že tiež vyžaduje nosenie bez podprsenky. Ale veď prečo nie, ak si to žena môže dovoliť...

Sexi model predviedla aj úradujúca Miss Slovensko 2018 Dominika Grecová. Zdroj: Jan Zemiar

