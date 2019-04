Alex Wortex sa konečne oholila: UPS, nesprávne miesto!

Kto sa zdatne pohybuje vo vodách Instagramu, meno Alex Wortex určite pozná. Brunetka v spoločnosti spôsobila poriadny rozruch, keď sa na jesenných Bratislavských módnych dňoch zjavila sporo odetá, na opätkoch, v parochni a v tangáčoch, ktoré sotva prekrývali bohatého bobra medzi nohami.

Takýmto outfitom Alex Wortex šokovala ľudí na Bratislavských módnych dňoch na jeseň. Zdroj: Jan Zemiar

Nie každému bol tento pohľad po vôli a spustila sa na ňu vlna kritiky. To však mladú ženu vyburcovalo ešte viac a na druhý deň prišla v podobne bláznivom (ne)oblečení. Alex sa netají tým, že sa už nejaký ten piatok neholí. Nikde. A tak má bujný porast nielen v rozkroku, ale aj v podpazuší a na nohách.

Raw vegánka, ktorá si fičí na prírodnej, tepelne neupravovanej strave, je svojská a žije si svoj, pre niekoho bláznivý, pre niekoho nenormálny a pre iného zasa „cool" sen. Tentoraz šokovala videom, kde sa oholila. A nie, nešlo o prvoaprílový žart, ale holú skutočnosť. Avšak, kto by čakal, že zhodila baranicu z intímnych miest, je na veľkom omyle. Tak ako kedysi Britney Spears či Demi Moore vo filme, aj Alex zhodila svoju „hrivu" z hlavy.

Alex Wortex zhodila hrivu. Zdroj: Instagram A.W./Topky.sk

A prečo sa tak táto neobyčajná influencerka rozhodla? „Bol to plán! Asi tak 15-ročný a veľmi dobre premyslený, chýbala však tá najdôležitejšia zložka - odvaha. Mám príliš podlhovastú a šišatú hlavu, nebudem pôsobiť žensky, nikto so mnou nebude chcieť trtkať, budú mi chýbať copíky a účesy. Veci, ktoré sa mi celé tie roky honili hlavou a zároveň bránili v uskutočnení tohto diabolského plánu. Alex Wortex však neposúva v odvahe a plnení si snov len vás, ale aj mňa," napísala už holohlavá slečna.

„Každý jeden film, kniha, príbeh či historické udalosti, kde si žena sama dobrovoľne ostrihala vlasy, ma fascinovali. Chcelo to však konečne nabrať tú ODVAHU a SKOČIŤ, v tomto prípade zobrať do rúk ocinov strojček," vysvetlila svoj počin a všetko to nahrala na video ako dôkaz, že nejde o žart. Nuž, proti gustu žiaden dišputát, veď vonku sa oteplilo, tak sa jej aspoň kečka pariť nebude.