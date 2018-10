Kruté zistenie o Vondráčkovej? Pre TOTO sa rozpadlo jej manželstvo s Plekancom!

Niekoľko rokov tvorili idylický pár, vychovávali spolu dvoch synov a dnes je rozprávke o šťastnej rodinke koniec. Po tom, ako hokejista zverejnil na Facebooku oznam o ich rozchode, so špekuláciami sa roztrhlo vrece a jedna strana kydala na druhú.

Hovorilo sa o tom, že už bývalí partneri si našli bokovky a práve preto ich vzťah nevydržal. Jeden tvrdil, že spolu žili normálne, druhý to vyvracal. Teraz je už všetko v rukách právnikov a tí vyjadreniami nešetria. Právnička rodáka z Kladna sa vyjadrila k dôvodu, prečo sa chce hráč Montrealu rozviesť. A to Luciu určite nepoteší.

Tvorili idylický pár. Do leta 2018 to tak aspoň vyzeralo. Zdroj: Instagram L.V.

Pravdou vraj je, že Plekancovi došli nervy ohľadom blondínkinho nezáujmu o domácnosť a deti. „Pán Plekanec hradil náklady na tri domáce opatrovateľky detí, upratovačku, nákup hotového jedla a reštaurácie, pretože domáca kuchyňa nebolo praktizovaná,“ povedala právnička Lenka Radoňová pre extra.cz.

Na margo tohto dôvodu sa vyjadril aj zdroj z Plekyho okolia, ktorý len podporuje tvrdenie právničky. „Hádek v noci lezúci do bytu cez záhradu bol posledná kvapka. Vo finále by ale bolo jedno, či by to bol Chládek alebo Nováková. Proste už manželstva s Luciou mal plné zuby a toto ho v tom definitívne utvrdilo. Väčšinu vecí by nikdy nijako do éteru nepustil, pretože by to bolo zlé voči deťom. Každopádne viem, že mu strašne vadilo, že deti boli celkom často s cudzími ľuďmi,“ prezradil zdroj.