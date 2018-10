Rozzúrení youtuberi sa pustili do hviezdy Tvojej tváre: Neľútostný výsmech... Kvôli tomuto!

Práve o nich totiž niekdajší superstarista spieva vo svojej pesničke. V zásade vlastne dehonestuje ľudí, ktorí sa pridávaním videí na internet živia a bavia najmä mladú generáciu. Hoci je medzi Mirom a niektorými vlogermi menej ako 10-ročný rozdiel, porovnáva dobu, v ktorej vyrastal on a tú, ktorú tvoria youtuberi. Pustil sa do nich svojím textom.

Staršia generácia či ľudia, ktorí až tak veľmi nežijú internetom, nájdu pre jeho skladbu pochopenie. Youtuberi, ktorí však denne vyskakujú na sociálnych sieťach, ho nemajú. Šmajda v pesničke hovorí, aký je vďačný za detstvo bez internetu, keď behal po vonku a mal skutočné vzory – hercov či športovcov.

VIDEO: Takto okomentovali youtuberi nový počin Mira Šmajdu na Instagrame.

Podľa neho v dnešnej dobe decká a mladá generácia nepoznajú nič iné ako internet a youtuberi sú pre nich viac ako kedysi pre staršiu generáciu superhrdinovia, ktorých plagáty si lepili na stenu. Rovnako poukazuje na to, že mládež je viac vychovávaná videoblogermi než vlastnými rodičmi.

Text účinkujúceho z Tvojej tváre sa nestretol s pochopením mladej youtube generácie, ktorá sa do neho okamžite pustila. Zareagovali také mená ako Exploited, Moma, Zlý Zajo, Sellasie či dokonca český Vadak. Najväčší náklad si však Miro zlízol od Duklocka, ktorý ako odpoveď rovno nahral aj vlog s poriadnou kritikou.

Vlogeri sú v tomto za jedno a nechápu, ako môže spievať o youtuberoch v podstate v negatívnom zmysle, keď on sám zavesil svoju novinku na Youtube. „Ja som mala ako malá na plagáte Mira Šmajdu, neviete niekto, čo s ním teraz je?“ pýta sa ironicky Martina Horňáková alias Moma. A na Instagrame ešte dodáva: „Povedzte niekto tomu chlapcovi, že sa disovaním youtuberov zviditeľňoval tak tri roky dozadu. Dúfam, že si robí iba srandu.“

Ani Exploited sa nenechal zahanbiť a výsmešne sa vyjadril: „Ty kokšo, mám nové zvonenie! Sedem rokov dozadu, keď som začínal natáčať na Youtube, kebyže viem, že ma zdisuje Miro Šmajda, jaký by som bol šťastný!“ Ozval sa aj Zlý Zajo: „A pesničky vydávaš na CD-čkach a kazetách, že!“

Dušan alias Duklock vo svojom vlogu dokonca polopate vysvetlil Šmajdovi, že jeho scestný názor o tom, že Youtuberi nemakajú, je hlúposť. „Neexistuje youtuber, čo by tvrdo drel. Neexistuje youtuber, čo by bol sám sebe kameramanom, sám sebe scenárista, sám sebe strihačom. Neexistuje youtuber, ktorý by sa každým dňom snažil priniesť svojmu publiku content, ktorý ho zabaví aspoň na tých 10 minút," vysvetľuje ironicky proces svojej práce Dušan.

VIDEO: Touto pesničkou Miro Šmajda proti sebe poštval slovenských youtuberov