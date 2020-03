FOTO Miro Šmajda na karanténu kašle: Do spoločnosti zobral frajerku aj svojho psa!

PRAHA - Celý svet sa aktuálne zmieta v katastrofe zvanej koronavírus. Kompetentní preto vyzývajú všetkých ľudí, aby preventívne zostávali doma a do spoločnosti vychádzali iba v najnutnejších prípadoch. Nie každý však tieto odporúčania poslúchne. Jedným z nich je napríklad aj exsuperstarista Miro Šmajda (31). Vo štvrtok si vybehol na predstavenie nového produktu a... Zobral aj frajerku so psom!

Je pravdou, že Miro Šmajda už niekoľko dlhých rokov žije u našich západných susedov a Česko zaviedlo trochu iné opatrenia ako naša krajina. No to, že by sa ľudia aspoň na čas mali vyhýbať zbytočnému zoskupovaniu a stretávaniu, je prirodzená logika. Iba tak sa totiž môže zamedziť šíreniu tohto nekontrolovateľnému vírusu.

No zatiaľ čo u nás sa v týchto dňoch rušia všetky spoločenské podujatia a promi akcie, v Prahe včera bez problémov predstavovali nový produkt pre psy. A krst novinky si nenechal ujsť napríklad aj spomínaný exsuperstarista. Do spoločnosti prišiel so širokým úsmevom na tvári a doviedol aj svoju priateľku so psom.

Odhliadnuc od okolností však treba povedať, že Miro ulovil naozaj krásnu slečnu a dvojici to spolu veľmi pristane. Veď pozrite sami! FOTO v GALÉRII»