Sodoma Gomora na markizáckej Farme: Už spolu SEXovali aj títo dvaja... Ale veď ona má doma muža!

Na markizáckej Farme došlo k ďalšiemu sexu.

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Ej, ale je na tej Farme veselo! Súťažiaci v markizáckej reality šou sú v izolácii televízneho statku už vyše mesiaca. Za ten čas sa stihli zblížiť... A niektorí až príliš. O prvom sexe sme písali už začiatkom septembra. Dominik Porubský (20) a Michaela Štefániková (33) si vtedy mysleli, že na to nikto nepríde, ale zabudli si vypnúť mikrofóny. No a teraz došlo k ďalšiemu. Tentokrát si to rozdali títo dvaja... Lenže ona má doma partnera!