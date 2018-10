Hviezda Farmy ľahšia o 26 kíl: Obrovská ZMENA... Už ho ani fotobunka na dverách neregistruje!

BRATISLAVA - Markizácka reality šou Farma sa na obrazovkách televízie Markíza objavuje už celých 7 rokov. A za ten čas sa neodmysliteľnou súčasťou statkárskeho projektu stal hospodár Martin Bagár (48). Slováci si ho vryli do pamäte ako statného chlapa - no ťažká váha je dnes už minulosťou. Farmár schudol celých 26 kíl a zmenil sa na nepoznanie. Už ho ani fotobunka na dverách v nákupnom centre neregistruje!

Keď hospodára z Farmy Martina Bagára parodovali v zábavnej šou Kredenc, nezabudli na výrazné bruško. Aj to bolo poznávacím znamením obľúbenej postavičky z markizáckych obrazoviek. Dnes sú však kilá navyše už minulosťou. Pred pár mesiacmi sa totiž dal na chudnutie a podarilo sa mu schudnúť desiatky kíl.

VIDEO: Martin Bagár o svojom chudnutí aj o celebritách na Farme

„Už som dospel do štádia, kedy som si povedal a dosť. To bolo 129,6 kg. A vtedy som si povedal a dosť, stačilo. A začali aj nejaké prvé zdravotné problémy, vravím si, najvyšší čas začať,“ netajil hospodár, ktorému sa doposiaľ podarilo schudnúť 26 kíl. „Momentálne mám 103,“ prezradil Bagár, ktorý môže byť dnes na seba právom hrdý.

Jeho pani manželka si však dlho zmenu nevšimla. Až zrazu prišlo prekvapenie. „Jej chvíľku trvalo, kým si to vôbec všimla, že chudnem, lebo ma denno-denne vidí, tak si to nejako neuvedomila. Ale napríklad dva dni dozadu, večer v posteli, však sme manželia, tak človek sa pritúli a ona, že: Tebe trčia rebrá. To niekoľko rokov už necítila,“ zasmial sa hospodár.

Ten si teraz o svojej novej váhe rád aj zažartuje. „Si robím srandu, že som schudol toľko, že ma už ani fotobunka v obchodnom reťazci nevidí, lebo čo chodím nakupovať do obchodu, tak som tam vpálil a dvere sa neotvorili. Pozerám, že ty čo blbneš? Veď som tak veľmi neschudol, pusti ma dnu. Už sa mi to stalo trikrát, že ma fotobunka nevpustila,“ prezradil Martin.

Viac o tom, ako je spokojný s celebritami na Farme a či ho niečím prekvapili, sa dozviete z videa vyššie!