Na mol ožratí mali sex, budú niesť následky: Táto farmárka je tehotná!

Už v dnešnej epizóde si totiž rozrušená mäsiarka zavolá Dominika na kus reči medzi štyrmi očami a oznámi mu šokujúcu správu. Je tehotná. Hoci horár nechápal ľahko, čo sa mu brunetka snaží naznačiť, nakoniec mu to po hodnej chvíli zhrozenému predsa len došlo. „Nebodaj si v tom?“ povedal šokovane, na čo mu Michaela prisvedčila jednoduchým „No.“

Zdroj: TV MARKÍZA

„Čo ti je*e,“ neveril vlastným ušiam, keď mu Štefániková vysvetľovala, že momentálne sa s celou situáciou nedá nič robiť. „Riešiť sa to bude až potom,“ konštatovala, pod čím si možno predstaviť skutočne hocičo. „No čo tu, čo tu... Je*nem sa do vody?“ pýtala sa východniarka nádejného tatka svojho ďalšieho dieťaťa.

Dominik Porubský na Farme zažil svoju prvú sexuálnu skúsenosť. Teraz zisťuje, že s plodnosťou do budúcna určite nebude mať problém. Zdroj: TV MARKÍZA

Michaela Štefániková si myslí, že s Dominikom čaká dieťa. Zdroj: TV MARKÍZA

Porubský sa síce sprvu zaujímal, ako sa podobné veci riešia „vonku“, no nakoniec zaujal razantný postoj. Pred kamerou totiž spochybnil, že by dieťa mohlo byť jeho. „Ja neviem, prečo si to myslí, že je moje. Nemám ten pocit. To je asi nejaká taktika. Nejaké zastrašovanie. Isto to nie je moje dieťa. Ona isto už prišla tehotná. Toto nech tu ona na mňa neskúša,“ vyhlásil poriadne rozhodený zajačik, ktorému sa jeho prvý sex v živote poriadne vypomstil a ženám na Farme sa zrejme bude teraz oblúkom vyhýbať. Pre istotu.