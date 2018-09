Na javisku super SEXI a v zákulisí: Strapaté a bez mejkapu... Toto že sú tie hviezdy?!

Hoci niet pochýb o tom, že dievčatá budú počas svojej šou pekelne sexi, na skúškach sa človek predsa len oveľa pohodlnejšie cíti v obyčajných tričkách, teplákoch a bez mejkapu. A presne tak vyzerajú aj na videu, ktoré sa k nám dostalo.

Hviezdy sa na ňom vykrúcajú ako o dušu, no už na prvý pohľad nikomu neunikne, že vyzerajú úplne inak ako bežne na obrazovkách. Baby stavili na úplnú ležérnosť a so stajlovaním si veru nerobili žiadne starosti. A tak vy, naši čitatelia, máte možnosť vidieť, že aj celebritné Slovenky sú v bežnom živote "obyčajné" ženy, ktoré sa najlepšie cítia vo voľnom oblečení a bez nánosu kopy líčidiel. A prirodzenosť im rozhodne pristane.

Dievčatá si s líčením a účesmi v súkromí starosti nerobia. Zdroj: TV MARKÍZA

Takto baby makali na čísle, ktoré na Markíze uvidíte už dnes večer. Zdroj: TV MARKÍZA

„Ja som už vypadla z kondičky a trošku som zabudla, ako byť sexi, ale s babami sme to opäť objavili a dúfam, že to bude dobré aj pre divákov, lebo mňa to veľmi baví,” povedala pre Markízu Barbora Švidraňová, ktorá si do šou odskočila z materskej dovolenky, ktorú trávi starostlivosťou o synčeka Gabriela.

A hoci to tak možno na prvý pohľad nevyzerá, vystúpenie krásnych dám bude doslova naložené sexepílom a poriadne horúce. Svoje o tom vie aj Dano Dangl, ktorý jeho finálnu verziu okomentoval slovami hovoriacimi za všetko. „Príjemný, farebný, hudobno-tanečný zosynchronizovaný bordel,“ vyjadril sa na margo pekelnej Moulin Rouge šou, ktoré dievčatá predvedú na Markíze už dnes večer.