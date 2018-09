Verejná HÁDKA: Milenka Felixa Slováčka si skočila do vlasov s hudobníkovým synom!

PRAHA - Dusno v rodine! O 20 rokov mladšia milenka hudobníka Felixa Slováčka (75), Lucie Gelemová (35) sa začiatkom týždňa na sociálnej sieti Instagram pochválila fotkou so svadobnou kyticou, ktorú sa jej podarilo chytiť. Pri zdanlivo nevinnom zábere sa však objavil komentár, ktorý vyvolal hádku so Slováčkom (35) mladším - ten sa nezdržal a nádejnej macoche verejne naložil!

Milostný trojuholník herečky Dády Patrasovej, hudobníka Felixa Slováčka a jeho o 20 rokov mladšej milenky Lucie Gelemovej, sa pretriasa v českých a slovenských médiách už niekoľko dlhých rokov. Trojica sa nebráni verejne rozoberať tie najintímnejšie detaily zo súkromia, či dokonca bez hanby prepierať ich sexuálny život.

Aktuálne „rodinka“ na seba púta pozornosť opäť. Gelemová sa totiž na sociálnej sieti Instagram pochválila tým, že chytila svadobnú kyticu. K záberu však zvolila komentár, ktorým vyvolala medzi Felixovými najbližšími poriadne dusnú atmosféru. „Chytila jsem na pasece květinu - aneb do třetice všého dobrého,“ napísala k snímke.

Popisom zjavne narážala na pieseň Chytila jsem na pasece žížalu, ktorú spieva práve Patrasová. Ozval sa preto jej syn, ktorý si mamu verejne zastal. „Tak tento koment na Instagrame pri tejto fotke od Lucie ‚Chytila jsem na pasece květinu‘, je tak trápny, úbohý a vlastne aj zlý a vysmievajúci sa do ksichtu našej rodine... Toto je skutočne to najväčšie dno,“ napísal znechutene do komentárov pod fotkou Slováček mladší.

A slovná prestrelka, ktorú si na webe mohol prečítať každý, bola na svete. „Milý Felix junior, autorom onoho komentáru je tvoj otec, ktorý pochopiteľne vedel, preto tak činí. Pekný deň,“ zareagovala na útok Gelemová a reakcia na seba nenechala dlho čakať. „V tom prípade sa vám ospravedlňujem. Nemohol som vedieť, že autorom onoho komentáru je niekto iný, keď je na vašom Instagrame. Dobrú noc,“ odpísal mladý Felix.

O 20 rokov mladšia milenka Felixa Slováčka sa ale nakoniec komentáre rozhodla vymazať a zverejňovanie ďalších príspevkov pod fotkou zakázať.