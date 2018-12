Patrasová a Slováček opäť spolu?! Šokujúci odkaz od Dády... z TOHTO mladú milenku porazí!

PRAHA - Nekonečný príbeh. Tak možno asi najvýstižnejšie nazvať to, čo sa neustále deje medzi Dádou Patrasovou (62) a Felixom Slováčkom (75). Kým jeden deň na seba chŕlia samé nenávistné poznámky a urážky, na druhý sa verejne cukrujú ako čerstvo zamilovaní. A to aj napriek tomu, že hudobník tvorí pomerne stabilný pár so svojou milenkou Luciou Gelemovou (36). Práve tej nebude ľahostajný štipľavý odkaz, ktorý jej najnovšie poslala Patrasová.

Herečka len pred pár dňami na svojom Instragame zverejnila fotografiu, na ktorej sa so svojím bývalým partnerom bozkávajú a nosy k sebe tisnú tak pevne, až sa človek diví, že si ich nepolámali. „Musím povedať, že Felix sa skvele stará o náš dom,“ napísala k snímke, ktorá mala zrejme evokovať, že dvojica má k sebe opäť blízko. Jedinou zvláštnosťou na zábere je rozkvitnutá halúzka. Tá príliš nenasvedčuje tomu, že by išlo o aktuálnu momentku.

Dáda Patrasová naposledy na Instagrame provokovala takouto fotografiou. Zdroj: Instagram D.P.

Lucie Gelemová je podľa Patrasovej len krátkodobý úlet. Zdroj: Jan Zemiar

Táto horúca „novinka“ samozrejme nenechala chladnými ani české médiá, ktoré sa vo veľkom začali zaujímať, o čo vlastne medzi Felixom a Dagmar ide. Brunetka sa totiž vyjadrila akoby bolo všetko úplne v poriadku a Gelemová po Slováčkovom boku nikdy nebola. „Chcem povedať iba jedno. Felix odo mňa nikdy neodišiel. Vždy bol môj muž a tiež ním aj zostane,“ naložila verejne.

Poriadne nelichotivo sa potom na adresu Lucie vyjadrila aj pre portál extra.cz. „Tá už je pre neho iba jedna z epizód ako všetky jeho zálety,“ rypla si do Felixovej podstatne mladšej milenky, s ktorou však ešte stále oficiálne tvorí pár. A čo na to sám veľký milovník Slováček? Ten síce českému Blesku prisľúbil, že sa vyjadrí, no nič také sa doposiaľ nestalo. To, či sú Patrasovej slová pravdivé, sa teda zrejme dozvieme až časom...