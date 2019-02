Rozchod Felixa Slováčka: Za bývalú už má náhradu!

Ešte v novembri sme vás informovali, že vzťah Felixa Slováčka mladšieho so speváčkou Michaelou Zemánkovou skončil. Podľa slov Mišky im to neklapalo už dlhšie. „Felix sa vyjadrovať nechce, povedal mi, že to nechá na mňa. Rozišli sme sa už pred niekoľkými mesiacmi, vzťah nefungoval, sme každý úplne iný,“ prezradila v minulosti pre český Blesk.

S Michaelou Zemánkovou šli od seba ešte minulý rok. Zdroj: Instagram M.Z.

S Michaelou má syna Rafaela. Predtým však randil ešte s hudobníčkou Kateřinou Málkovou, ktorá mu porodila syna Felixa III. Ani jeden vzťah s matkami jeho potomkom mu nevydržal. Michaela mala už v novembri za hudobníka náhradu. Ani Felix nezaháľal a po jeho boku už je iná žena, s ktorou strávil dokonca dovolenku na Srí Lanke.

Rozchod so ženou, s ktorou bol aj zasnúbený, je však stále citlivá téma. „Človek sa proste dozvie veci, respektíve to život tak prinesie, že je to inak, takže by som to nerozoberal. Proste sme sa rozišli viac-menej v dobrom, máme syna, ktorý je šťastný,“ povedal Slováček na margo rozchodu pre Expres.cz.

Priznal dokonca aj to, že už má po svojom boku inú ženu. Na rozdiel od Kateřiny a Michaely táto partnerka nie je z umeleckej brandže. V jej spoločnosti strávil celých 9 dní na dovolenke na Srí Lanke. „Ten návrat bol taký smutný, vzhľadom na to počasie, ale to sa nedá nič robiť,“ tvrdí Felix. Cestu do exotiky však dlho neplánoval.

Na Srí Lanke si Felix Slováček Jr. užil celých 9 dní. Zdroj: Facebook F.S.

„Bolo to viac-menej spontánne rozhodnutie, proste som si povedal, že tam pôjdeme a bolo to super. Na Srí Lanke je potrebné cestovať a vidieť rôzne veci. A stojí to za to, keď už je to osemtisíc kilometrov ďaleko,“ priblížil to svoju cestu a na záver ešte dodal: „Bez lásky sa nedá žiť, to nejde, ja si to neviem predstaviť.“ Mladý Slováček je teda, zdá sa, opäť šťastne zamilovaný.