Patrasová po havárii s 2,5 promile: Ohrozila predstavenie... Vyhadzov z divadla!

Podnapitá Patrasová totiž kvôli nehode nedorazila na predstavenie Snehová Kráľovná do divadla Hybernia. Museli teda za ňu okamžite zohnať náhradu. Namiesto nej sa na dosky postavila bývalá priateľka jej syna – Míša Zemánková. Informáciu priniesol český Blesk s tým, že Dádu vyšachovali aj z ďalších repríz.

A produkcia sa ani nesnaží tváriť, že to nie sú následky, ktoré musí poniesť za svoju nezodpovednosť. „Dohodli sme sa ako producenti, že vo zvyšných predstaveniach, ktoré máme do konca februára odohrať, pani Patrasová hrať nebude. Termíny pokryjú jej alternácie. Áno, ohrozila predstavenie,“ povedala pre blesk.cz bez servítky Lenka Pixová, z produkčnej firmy, ktorá má pod palcom Snehovú Kráľovnú.

Dáda Patrasová si v Snehovej Kráľovnej už nezahrá. Minimálne do konca februára.

Či sa ešte do hry vráti je ešte otázne, no nie vylúčené. Zaujímavé bude, ako sa k celej kauze postaví samotná Patrasová, ktorá najprv alkohol v krvi rázne popierala. Vyjadrenia od polície však hovoria za všetko. Skúsenosť s alkoholom za volantom malo za posledné roky aj niekoľko slovenských umelcov, no a to, ako napokon dopadli, si ani nemusíme pripomínať. Snáď to teda herečka zvládne...