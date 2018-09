Nemilosrdná VOJNA v slovenskom šoubiznise: Maduar podáva žalobu na MC Erika... Vraj sa priživuje!

BRATISLAVA - Kto by si nepamätal pesničky 90. rokov Do It alebo Anjel? Aj tie sa momentálne stali predmetom vojny, ktorú rozpútali bratia Ladislav (47) a Juraj (42) Matyinkóvci z legendárnej skupiny Maduar. Nepáčilo sa im totiž, že im bývalý kolega Erik Aresta (46), známy ako MC Erik, fušuje do remesla. Priživuje sa vraj na dávnych hitoch a poškodzuje záujmy skupiny. Tá chce teraz podať žalobu!

Informovala o tom skupina Maduar mailom, ktorý poslala rádiu Vlna, aj všetkým ostatným médiám. Rádio totiž pripravuje podujatie s piesňami z 90. rokov, na ktorom má vystúpiť aj duo MC Erik & Ivana, teda Erik Aresta a speváčka Ivana Polačková. V súvislosti s nimi sa však mali objavovať informácie, ktorými sa, podľa bratov Matyinkóvcov, priživovali na skupine Maduar.

Barbora Polačková a Erik Aresta dnes vystupujú pod menom MC Erik a Ivana. Zdroj: archív Mc Erik & Ivana

„Toto zoskupenie bolo až do nášho upozornenia svojou agentúrou prezentované ako známe duo z 90. rokov, ktoré má vo svojom repertoári hity ako Do It alebo Anjel. Išlo o klamlivú reklamu, ako aj o klamlivé označenie produktu, a dochádzalo k nebezpečenstvu zámeny so skupinou Maduar, ktorá tieto hity vyprodukovala, preslávila a má ich vo svojom repertoári,“ písal v e-maile Juraj Matyinkó.

Problém je vraj so všetkými podujatiami, kde dvojica vystupuje. „Zároveň pri každom jednom podujatí dochádza k parazitovaniu na povesti skupiny Maduar, čím projekt MC Erik a Ivana získava prospech, ktorý by inak nedosiahol (rovnako parazituje aj na povesti MC Erik a Barbara, zrejme bez súhlasu Barbary, resp. iných držiteľov obchodných práv, to sa nás však netýka),“ vysvetľoval dôvod svojho rozhorčenia Matyinkó.

Bratia Matyinkóvci zo skupiny Maduar plánujú veci riešiť súdnou cestou. Zdroj: Archív Maduar

Známi bratia sa preto rozhodli, že vec začnú riešiť súdnou cestou. „V tomto smere pripravuje naša spoločnosť žalobu, ktorej cieľom je zamedziť tomuto konaniu, ako aj kompenzovať škody, ktoré boli spôsobené takýmto konaním skupine Maduar,“ netajil plány hudobník. Maduar pritom v minulosti s Erikom Arestom spolupracoval. Neskôr však MC Erik zo skupiny odišiel a spolu s ním aj Barbara Haščáková - vzniklo tak duo MC Erik a Barbara.

A podobný scenár sa v podstate zopakoval aj po rokoch. Ivana Polačková, s ktorou Erik aktuálne vystupuje, totiž s Maduarom spolupracovala celých 12 rokov. Dvojica sa mala spoznať na vystúpení, ktoré zorganizovala skupina, tej vzápätí dala Ivana zbohom a krátko nato vzniklo nové hudobné duo MC Erik a Ivana. Možno aj toto je jedným z dôvodov, prečo Aresta bratom Matyinkóvcom tak leží v žalúdku.

Oslovili sme v tejto súvislosti aj agentúru, ktorá MC Erika a Ivanu zastupuje, doposiaľ nám však svoje stanovisko k veci neposlala. Nechajme sa teda prekvapiť, ako táto šoubiznisová vojna nakoniec dopadne.