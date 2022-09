Legenda slovenského rapu MC Erik po rokoch: Takto vyzerá a toto je teraz jeho "Barbara"!

Erik Aresta sa narodil 16. septembra 1971 v Rimavskej Sobote. Je to úsepšný slovenský spevák, hráč na klávesoch, skladateľ a textár, člen skupiny Maduar a líder dua Mc Eric a Barbara.

Skupina Maduar vznikla v auguste 1986 pod názvom Hurikán. Na názve Maduar sa dohodli po príchode Erika Arestu do skupiny v septembri 1987. Prvý koncert absolvovali 22. januára 1988 v Klube mladých v Rimavskej Sobote. V januári 1993 nahrali v košickom štúdiu Slovenského rozhlasu prvé skladby. Vo februári 1994 začala skupina spolupracovať aj s Barbarou Haščákovou. V novembri 1994 vydali prvý album s názvom I Feel Good.

Od roku 1995 účinkovali McEric a Barbara sólovo na báze dua. Ich prvým hitom bola cover verzia hitu Summer Nights z filmu Pomáda. V roku 1995 vydali album U Can't Stop.

Po rozchode dvojice v roku 1998 vydal Erik sólové albumy Just The Music (1998) a Dotkni sa hviezd (november 2000). V júni 2007 sa stretli s Barbarou, aby v televíznom programe Hit storočia zaspievali skladbu U Can't Stop. Erik pôsobí ako dídžej v Prahe. V rámci koncertu We love 90's vystúpil 17. marca 2017 v Bratislave a deň nato v Košiciach.

Ako duo MC Erik feat. Ivana vystupujú posledné roky spoločne so speváčkou Ivanou Poláčkovou, ktorá v roku 2007 vyhrala súťaž môj najmilší hit.

V decembri 2019 sa manželke Veronike narodila dcéra Ela Aresta.