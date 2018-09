Tajná svadba MC Erika: Pozrite na jeho krásnu nevestu!

PRAHA - Kedysi tvoril spevácke duo s Barbarou Haščákovou a ich skladba Sen bola hitom. Jeden sen sa plnil aj spevákovi. Erik Aresta (47) sa oženil so svojou o 22 rokov mladšou partnerkou Veronikou. Svadba prebehla v Čechách, kde dídžej už dlhodobo žije.

Aj keď kedysi patril medzi obľúbených spevákov a s Barbarou tvorili nerozlučiteľnú dvojku, predsa len sa rozpadli. Skladby z ich spolupráce sú však "živé" dodnes. MC Erik v minulosti nepatril medzi lámačov ženských sŕdc, no po rokoch zmužnel a namieril si to do Prahy, kde žije doteraz a je z neho šťastne zadaný dídžej telom aj dušou.

Ani nie po roku vzťahu požiadal Erik Veroniku o ruku. Zdroj: Facebok V.A.

Hudobník, ktorému ťahá na päťdesiat, práve v Česku našiel svoju spriaznenú dušu, mladú dídžejku Veroniku, ktorá má 25 rokov. Vekový rozdiel však nebránil Arestovi požiadať krásku ani nie po roku vzťahu o ruku.

Netradične v utorok 25. septembra si dvojica povedala áno a spečatila tak svoju lásku. Fotkou zo svadby sa pochválili obaja novomanželia na svojich facebookových profiloch. Okrem toho zdieľal Erik aj fotku svojej manželky so slovami plnými lásky. "Nemám slov... Možno len... Je neuveriteľná," vyjadril sa.

Dvojica si povedala v utorok 25. septembra áno. Zdroj: Facebok V.A.