Známeho Slováka v zahraničí zasiahol cyklón: Ďaleko od akejkoľvek civilizácie... Chvíle ako z hororu!

Na spoluprácu s Dominikou Mirgovou pristúpil bez váhania a aj vďaka tomuto rozhodnutiu mohol vzniknúť videoklip k singlu Stopy. Ako sám tvrdí, s usmievavou speváčkou si ľudsky sadli. To bolo prvým krokom k ich spoločnej pesničke. „Skladba vznikla veľmi spontánne. Dominika mi poslala demo, ktoré urobila, a mňa to tak oslovilo, že som napísal svoju pasáž za nejakých 15 - 20 minút. Celé to išlo tak nejako prirodzene. Skladba je pre mňa jedna z tých najlepších, čo sme spravili za poslednú dobu,“ povedal raper na margo novinky.

Dominika Mirgová a Majself si sadli nielen profesne, ale aj ľudsky. Zdroj: Instagram D.M.

Avšak prípravy na klip nešli hladko ako po masle. Celý štáb sa musel popasovať s nepriazňou počasia, ktoré ich počas nakrúcania v Taliansku zasiahlo. „Trošku nám to prekazila búrka, ktorú sme tam chytili," povedal k priebehu nakrúcania. "V pondelok ráno sme sa rozhodli, že pôjdeme na ostrov neďaleko Benátok, na ktorý sme museli ísť loďou, autobusom a pešo. Kým sme sa dostali k mólu s majákom, tak sme šli pešo vyše hodiny a pol," prezradila nám Dominika.

Raper Majself navštívil Benátky prvýkrát a hneď zažil aj obrovskú nepriazeň počasia. Zdroj: Instagram M.S.

Keď sa konečne dostali na miesto činu, zachytila slovenskú posádku búrka. „To bol jediný moment, keď aj ja som prechádzal, kedy mi nebolo všetko úplne jedno, lebo vlastne vietor šiel z obidvoch strán. Dievčatá to samozrejme prežívali o kúsok intenzívnejšie, a už ako sme sa dostali na pevninu, tak už to bolo v pohode,“ priznal svoj pocit strachu Majself.

Spoločný singel aj s klipom už čoskoro uzrie svetlo sveta. Zdroj: Instagram D.M. ​

Strach prežívala aj Dominika. Sama priznáva, že na jej instastory, kde sa so zážitkom podelila s fanúšikmi, to mohlo vyznieť drasticky, ale vnútorne to tak naozaj prežívala. "Keď sme konečne prišli k tomu majáku, začalo strašne pršať a strašný vetrisko sa spustil. Okamžite sme sa otočili a tú hodinu a pol, čo sme išli pešo sme museli utekať, pretože keď je mólo v strede mora, tak ten vietor a celkovo tá búrka sa znáša horšie. Sme sa báli, aby nás vlny nezobrali. A teraz technika, drahé šaty, drahé veci, bolo nás 7 a s kuframi. Sme utekali cez to mólo, ja krvavé pľuzgiere, kŕče do nôh, zmoknutá, celá od piesku, takže to bol proste masaker. A ešte keby aspoň naokolo boli nejakí ľudia, ale nikde nikoho, pretože to mólo bolo mimo civilizácie. A nikde sme sa nemohli schovať," vyjadrila sa blondínka, ktorej sa v tú chvíľu premietalo hlavou všeličo.

Napokon však všetko dobre dopadlo, videoklip úspešne dotočili a vrátili sa živí a zdraví domov. Na novinku sa fanúšikovia Dominiky Mirgovej a Majselfa môžu podľa našich informácií tešiť už v nedeľu 9. septembra a má to byť niečo nové, na čo minimálne Dominikini fanúšikovia, takzvaní Dominizers, nie sú zvyknutí.