Speváčka Tina ukázala súrodencov: Páni, to je podoba!

O pôvode slovenskej speváčky sa mnohokrát polemizovalo. Rodáčka z Prešova sa k nemu nevyjadrovala a svoje súkromie si dostatočne strážila. Najmä v čase prvotnej medializácie jej osoby chcela od humbuku chrániť mamu. Postupne však čo-to zo svojho súkromia predsa len odhalila.

Tina s manželom Separom vychováva dcérku Aničku a syna Lea. Zdroj: Instagram M.Č.

Z času na čas zverejní Tina fotku so svojimi deťmi Leom a Aničkou či manželom Separom, ktorý je otcom jej dcérky. Na zvyšok rodiny je „skúpa". V máji sa však pochválila aj fotografiou milovanej maminy. „Moja mamka je nádherný dobráčisko," napísala vtedy k fotke.

O speváčke sa vie, že má brata Roba, no málokto tušil, že má aj ďalších súrodencov s exotickým zovňajškom. Súrodeneckým záberom z Valencie sa pochválila speváčka na Instagrame a podoba je priam do očí bijúca. Dokonca sa objavilo pár komentárov, že jej syn Leo sa celý podal na strýka. „Ak by sa zdalo, že vidíte podobu, nie je to náhoda," pripísala k záberu a v hashtagu „mám Robka aj ich", nezabudla ani na štvrtého súrodenca. Už pred časom začala umelkyňa upozorňovať na svoje africké korene a toto je ďalší krok v odhaľovaní jej pôvodu.

Tina sa pochválila fotkou so súrodencami Aliciou, Vanessou a Davidom. Zdroj: Instagram M.Č.