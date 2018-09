PREBOHA! Paviel Rochnyak išiel donaha: Odložte poháre, z pohľadu na TOTO vám zabehne!

Do pamäti ľudí sa zapísal ako prominentný hairstylista, ktorý nesmel chýbať na žiadnej šoubiznisovej párty. Niekto si ho možno pamätá z čias, keď bol účastníkom šou Celebrity camp. To ešte vyzeral ako blonďavá bábika, ktorú si verejnosť neraz v tvári mohla zmýliť so ženou. Dnes je všetko inak!

Paviel postupom času celkom zmenil imidž aj meno. Vzal si priezvisko svojej mamy, na akciách ho nájdete zriedkavo, ak vôbec, a teraz skôr pripomína partnera bábiky Barbie, Kena. Blond hrivu vymenil za krátky tmavý zostrih, zamakal na postave a vystavuje ju na obdiv svetu.

A tentoraz doslova v plnej kráse. Paviel sa rozhodol potešiť oči svojich fanúšikov a na instagramovom profile im seba naservíroval na zlatom podnose, a to úplne nahého. Odfotografoval sa vo svojom šatníku, kde údajne premýšľal o tom, čo si obliecť. „Ja chodím doma nahý,“ vyjadril sa v odpovedi na komentár k fotke.

Paviel Rochnyak po byte chodí nahý. Zdroj: Instagram P.R.