Martin Harich sa po lete opäť chystá do sveta: Prerazí na opačnej strane planéty?

„V lete som to, mám pocit, trochu s tým buskingom prehnal. Sedem týždňov s partičkou hudobníkov v dodávke, každý týždeň v inej krajine... Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Luxembursko, Francúzsko, Poľsko, Malta... Na jeseň to bude pokojnejšie. Budeme cestovať len tri týždne, ale bude to pecka, chystáme sa totiž po prvý raz hrať do Spojených štátov,“ povedal v rozhovore.

Ako vzápätí priznal, trošku už plánoval i trasu, ktorou sa vydá. „Už som nad tým rozmýšľal a za tri týždne by sa dali vlastne obísť celé Spojené štáty. Mohli by sme pokojne ísť z East Coastu na West Coast, no potom som sa tak nad tým pozastavil, že načo, keď by sme tam mohli ísť aj trikrát a dať to všetko postupne,“ priblížil sympatický interpret, ktorého v Spojených štátoch čaká popri hraní na ulici i niekoľko klubových koncertov. „Bude to v podstate také miniturné, busking aj kluby. Teším sa, že už bude jeseň a nebude vonku také peklo. V lete to bolo miestami šialené, hlavne v Taliansku. Aj keď zrovna tam sme dohodli podstatnú časť tohto jesenného turné, takže čo sa týka kontaktov, to bolo zas veľmi prínosné,“ poznamenal.

Do októbrového odletu ho však okrem plánovania cesty a nových setlistov čaká ešte jedna milá povinnosť na Slovensku. „Posledné mesiace som totiž chodil relatívne často na Maltu za chalanmi, s ktorými som pracoval na skladbe Remember me, tak som si povedal, že by som ich zas na oplátku niekedy zobral ja sem. Prídu ku mne do Mikuláša koncom septembra a budeme pokračovať v tom, čo sme začali a makať na novej pesničke,“ prezradil spevák.