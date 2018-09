Do Ewy Farny sa pustila verejnosť: Vyzeráš ako tučná modrá matróna!

Vo svete sa rozšíril trend hodnotiť ľudí na základe toho, ako vyzerajú a čo si oblečú. V prípade speváčok ide doslova o drobnohľad. Tmavovláska je žena krv a mlieko s krivkami. Niektorí jej postavu neriešia, iní ju odsudzujú. Nie je žiadnym tajomstvom, že Ewina váha je ako na hojdačke. Raz je oblejšia, inokedy zhodí pár kíl a je to skutočne do očí bijúce.

Ewa Farna si vyskúšala aj účes Zdroj: Instagram E.F.

Či už má alebo nemá pár kíl navyše, na charizme a talente jej to rozhodne neuberá. V jej prípade by sa základňa fanúšikov mala sústrediť práve na spev. No nájdu sa aj neprajníci, ktorí si rypnú do jej výzoru. Naposledy si speváčka obliekla kostým modrej farby na štýl Demi Lovato. Hoci jej modrá farba pristane, na vkus niektorých komentujúcich ju mohla okresať pomocou čiernej vesty či topu.

Medzi komentujúcimi sa objavili aj pripomienky k jej váhe a nie príliš lichotiace komentáre. Jedna slečna bola pomerne mierna a svoj komentár nepísala zrejme so zlým úmyslom: „Dobrý deň, Evi, vy sa v tom zrkadle fakt nevidíte?? Ste krásna žena, ale toto je des!!!“ No ďalší komentár už bol naozaj urážlivý: „Tlstá modrá matróna a tie prsia? To má byť akože pekný výstrih? Hnus...“

Zdroj: Instagram E.F.

Negatívnych reakcií na Češkin outfit sa znieslo niekoľko. Dokonca sa medzi fanúšikmi rozpútala slovná vojna, v ktorej sa ju snažili obdivovatelia obhájiť. A do debaty sa zapojila aj samotná Ewa. „Ja sa cítim sexi, dovoľme každému byť svoj. Pokiaľ sme zdraví, tak je to otázka vkusu, snáď nemusíme mať všetci rovnaký ideál krásy,“ vyjadrila sa speváčka k jednému z komentárov, čím dala jasne najavo, že sebe sa v tomto kostýme páči.