Radikálna ZMENA imidžu bývalej miss: Vyhrala ako tajomná tmavovláska a dnes... Aha, aké má šedivé vlasy!

Od jej víťazstva nad ostatnými súťažiacimi prešlo už neuveriteľných jedenásť rokov. Za ten čas stihla Veronika dospieť z nežného dievčaťa na krásnu a sebavedomú ženu. Hoci sa objavuje na rozličných akciách a občas ju vidieť aj na móle, najkrajšia Slovenka roka 2007 sa našla v marketingu, ktorému sa naplno venuje.

Veronika Vágnerová Husárová ako víťazka Miss Slovensko 2007. Zdroj: SITA

A aj svoj imidž postupne zmenila. Z tmavého odtieňa vlasov, ktorému bola roky verná, začala prechádzať na svetlejší. Vyskúšala moderné ombré, ktoré je na leto ako stvorené. To sa však pomaly končí, a tak si zrejme mladá mamina povedala, že to chce zmenu. A to dosť radikálnu. Zverila sa do rúk osvedčeného kaderníka a jej vlasy sa zmenili na „šedivé“. Musíme uznať, že Veronike táto farba skutočne pristane a dodala jej sexi šmrnc.

Veronika Vágnerová Husárová presedlala na blond hrivu so sivým nádychom, ktorý jej dodáva šmrnc. Zdroj: Instagram V.V. ​