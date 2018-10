Kedysi mala konflikt s Darou, dnes je z nej iná žena: Brutálna premena brunetky z Let's Dance!

LISABON - Spočiatku bola len tichou neznámou zo zákulisia Superstar, kde obliekala spevákov. Neskôr ju Markíza vytiahla na svetlo a urobila z nej jednu z tancujúcich celebrít v šou Let´s Dance. Práve v tejto súťaži sa podnikateľka Petra Marko (35), dnes už Navarro, v očiach slovenského národa zviditeľnila. A možno aj vďaka otvorenému konfliktu, ktorý vtedy viedla s Darou Rolins (45). Dnes by ste však túto krásnu brunetku nespoznali!

V roku 2011 sa objavila v tanečnej šou televízie Markíza, Let´s Dance, kde sa snažila z kola na kolo udržať na parkete po boku profesionálneho tanečníka Jozefa Heráka. Pre divákov bola vtedy len krásnou neznámou, hoci v zákulisných kruhoch sa už predtým pohybovala.

Petra sa kedysi pohybovala v zákulisí Superstar. Zdroj: Facebook P.M.N.

Slovenská podnikateľka, ktorá sa starala o outfity finalistov speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar v roku 2011, sa ľuďom vryla do pamäte aj vďaka konfliktu so speváčkou Darou Rolins. Ten sa veľmi kvetnato prenášal aj do blondínkiných hodnotení Petry po odtancovaní.

Petra Marko tancovala v šou Let´s Dance po boku Jozefa Heráka.

Rozkmotriť ich mal údajne tanečník Laci Strike, ktorý sa kamaráti s Darou a mal ju v tom čase huckať proti brunetke. Tá sa mu vraj montovala do tanečného remesla, ktorému sa však podnikateľka podľa vlastných slov profesionálne nevenovala a neviedla tanečnú školu, ale produkčnú spoločnosť.

Na víťazku to však nedotiahla.

Hoci sa účastníčka Let´s Dance zapísala do spomienok televíznych divákov ako pôvabná brunetka, dnes by ju asi málokto spoznal. Z tmavých, pomerne rovných vlasov presedlala na kučeravú blond hrivu. Svoj nový vlasový styling podtrhla výrazným mejkapom. Aj keď trochu pripomína barbinu, je z Petry poriadna šupa.

Petra takto radikálne zmenila svoj imidž. Zdroj: Facebook P.M.N.