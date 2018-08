Závislý Luky z Paneláku lieta v drogách: Otvorene, prečo do toho opäť spadol!

BRATISLAVA - Lukáša Hoffmanna (41) pozná celé Slovensko nielen vďaka malým hereckým úlohám v jojkárskych seriáloch, ale najmä kvôli jeho drogovej minulosti. So závislosťou sa mu darilo bojovať celých 12 rokov. No aktuálne informácie hovoria o tom, že potetovaný svalnáč do toho znova spadol. Otvorene prehovoril, prečo drogám opäť podľahol!

Lukáš Hoffmann sa pred rokmi dostal do povedomia verejnosti vďaka svojej drogovej minulosti. Po tom, čo sa rozhodol zmeniť svoj život, dostal šancu od televízie Joj a objavoval sa na obrazovkách ako príležitostný herec. Pred časom sa však na verejnosť dostala správa o tom, že potetovaný svalnáč je opäť na dne - vraj podľahol drogám a prespáva na ulici.

A Luky sa rozhodol vyjsť s pravdou von. Pre týždenník Život otvorene porozprával, čo ho doviedlo opäť na zlé chodníčky. „Posledných 12 rokov som tvrdo abstinoval. Nebral som drogy, nepil som nič, čo môže vyvolať akúkoľvek závislosť. Šiel som si svoje. Ale po rokoch som začal zabúdať na to, že som bol, vlastne som závislý, lebo táto choroba je do konca života, a začal som brať veci tak, že už je všetko normálne,“ vyjadril sa herec.

Zároveň prezradil, čo opäť zobudilo jeho závislosť. „Tým, že som veľa športoval, spôsoboval som si rôzne zranenia a keďže mám 42 rokov, sa tie zranenia stále obnovovali. No a stalo sa mi zase jedno, na chrbtici. Chodil som po lekároch, fyzioterapeutoch, ozdravných tréningoch. Vyhýbal som sa medikamentom, ale bolesť už bola taká neznesiteľná, že som bol nútený dať si lieky, ktoré sú pre závislého ohrozujúce. Vedel som, že možno sa mi závislosť znova spustí už po užití prvej tabletky, ale podľahol som,“ prekvapuje svojimi slovami herec.

„Závislosť sa mi spustila hneď, preto sme sa s doktorkou dohodli, že lieky budeme postupne vysadzovať, aby sme to mali pod kontrolou. Už vtedy som však mal v hlave ako závislý myšlienky, že aha, tu je zase tá sloboda, taká tá iná, falošná. Začalo sa pre mňa tabletkové obdobie. Závislosť od liekov je niekedy ťažšia ako drogová,“ šokuje Hoffmann. „Utešoval som sa tým, že veď je to na predpis, od lekára, toto teda môžem. Nechcel som s tým seknúť, bol som trošku mimo reality, všetko ubiehalo ľahšie a bolesť bola výhovorka. Nevedel som z toho von,“ povedal úprimne Lukáš.

Svoju chybu si však plne uvedomuje. „Drogy si nikdy nejdeš kúpiť náhodou. Toto všetko sú len ospravedlňovačky. Vo finále je to o tom, že som to vlastne chcel urobiť, pretože moje hranice padli, ja som si povedal, že nemám silu a nemá zmysel to zachraňovať a je úplne jedno, či to budem, alebo nebudem brať,“ dodal Hoffmann. Tak, už len čas ukáže, či sa hercovi podarí zo závislosti opäť dostať alebo si život naďalej nechá ničiť drogami.