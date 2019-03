Šokujúce vyhlásenie Miley Cyrus k jej najslávnejšej postave: Užívala priveľa drog!

Dvadsaťšesťročná rodáčka z mesta Franklin v Tennessee to uviedla v televíznej šou RuPaul's Drag Race, keď sa jej spýtali, prečo seriál skončil. “Bolo v tom veľa drog,“ povedala Cyrus na margo kariéry fiktívnej postavy.

Miley Cyrus, vlastným menom Destiny Hope Cyrus, sa preslávila účinkovaním v spomínanom seriáli Hannah Montana (2006 - 2011). Okrem toho sa objavila v snímkach Hannah Montana - Film (2009), Sex v meste 2 (2010) či LOL (2012) a prepožičala tiež hlas jednej z postáv v animovanom filme Blesk (2008). Na konte má zatiaľ šesť štúdioviek - Meet Miley Cyrus (2007), Breakout (2008), Can't Be Tamed (2010), Bangerz (2013), vďaka ktorej získala nomináciu na cenu Grammy, Miley Cyrus And Her Dead Petz (2015) a Younger Now (2017).