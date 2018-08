Herec Matej Landl sa trápi kvôli nádorom: Obrovský strach z rakoviny!

„Pred štyrmi rokmi som bol tuhý fajčiar. Každé ráno som škaredo kašľal, až to bolo nechutné,“ pokračuje v odhaľovaní svojich zdravotných neduhov Matej Landl. Jeho manželka Janka, ktorá je zdravotná sestra a stará sa o zdravie celej rodiny, ho poslala na vyšetrenie pľúc. „Bál som sa, či tam po toľkých rokoch nebudem mať nejaký nález. Snímok bol našťastie negatívny,“ dodáva s úľavou. Naozaj mu totiž vtedy bolo úzko. Ako vraví, má syna, ktorého by si chcel ešte užiť.

„Ak mám nádchu, tak z toho nerobím žiaden väčší problém. Neumieram na soplík. My herci beháme po javisku, aj keď máme teplotu 39 stupňov Celzia. Som hypochonder vtedy, keď ma začne pichať čosi v ľavom boku okolo ľadviny. To už mám hystériu, či nemám rakovinu,“ zdôveril sa portálu www.preventivne.sk, ktorý sa špecializuje na zdravotné témy a prevenciu a prevádzkuje ho Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Päťdesiatpäťročný Matej Landl je inak nadšený športovec. Aj to mu pomáha udržiavať sa v kondícii. Rád lyžuje, bicykluje a dokonca sa dal aj na horolezectvo. Je to jeho veľká vášeň. „Už siedmy rok máme takú tradíciu, že prvý augustový týždeň chodievame do Tatier, kde vždy zdoláme s horským vodcom nejaký 2000 m štít. Netvárim sa však, že som horolezec, skôr vysokohorský turista,“ smeje sa. „Prekonávame ale aj náročnejšie trasy, kde mi naozaj nie je všetko jedno. Občas sa mi trasú ruky aj nohy, najmä, keď mám pod sebou 700 metrovú stenu.“