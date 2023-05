Herec Matej Landl si ZASPOMÍNAL na nebohého Heribana (†43): Čo ste sa zbláznili? ZABÁVAJTE SA!

Včera večer sa v jednom z bratislavských kín konala slávnostná premiéra nového slovenského filmového počinu od režiséra Viktora Csudaia Tak zle, ako sa len dá. Veru, samotný deň začal presne v tom duchu, ako vypovedá názov filmu.

Vo veku 43 rokov zomrel slovenský herec Daniel Heriban. Keďže sa na spomínanej premiére objavil aj umelec a jeho veľmi dobrý kamarát Matej Landl, spýtali sme sa ho, ako si spomína na svojho dnes už nebohého mladšieho kolegu.

Galéria fotiek (12) Matej Landl s rodinou

Zdroj: Maarty von B

„Vzhľadom k tomu, čo sa dnes udialo, tak sú moje pocity veľmi smutné. Myslel som si, že táto premiéra bude mať oveľa slávnostnejší charakter a aj dnešný názov filmu hovorí o dnešnom ráne, kedy nás opustil Dano Heriban,“ začal rozprávať herec s hrčou v krku a so smútkom v hlase.

No napriek smútku presne vedel, čo by jeho herecký kolega z markizáckej Hornej Dolnej nechcel. „Určite by si neželal, aby sme zrušili dnešnú premiéru. A ako profesionál by povedal... Čo ste sa zbláznili? Užite si premiéru. Zabávajte sa,“ poznamenal Matej s úsmevom na tvári pri spomienkach na Daniela Heribana „Ak by teraz počúval, tak sa určite smeje a povedal by: Dobre hovoríš, Maťo,“ podotkol herec.

Aj keď slová hľadal ťažko a sám bol z toho v šoku, vrátil sa k ich spoločným chvíľam, ktoré prežili počas nakrúcania spomínaného seriálu Horná Dolná. „Predstavte si, že my sme točili 8 rokov. Čiže, keby som to mal zrátať a dať dokopy, tak sme boli spolu 2 roky vkuse na pľaci. Tam vtipných momentov a najmä vďaka nemu sa stávalo dennodenne niekoľko. Už len samotná spolupráca s ním bola skvelá. Tie jeho postrehy a vtipnosť, na ktorej sme sa tak strašne všetci veľmi smiali,“ zalovil umelec vo svojej pamäti.

Dokonca mali spolu ešte ďalšie plány a spoločné vízie, ako informoval portál markiza.sk. „S Danom nám odišiel člen rodiny. Pred dvoma dňami som sa s ním stretol v televízii úplnou náhodou. Doslova sme si padli do náručia a veľmi sme sa tešili, že sme sa stretli a bavili sme sa, aké by bolo fajn, keby sa eventuálne natočil ešte film Horná Dolná,“ povedal herec.

„Čo sa dá na to povedať, bol to obrovský šok a neskutočne smutná správa, pretože bol to jeden významný človek, skvelý umelec, či už v komediálnych alebo dramatických postavách. Jednoducho je to obrovská strata pre slovenskú kultúru,“ dodal Landl na záver nášho rozhovoru.

Česť jeho pamiatke.